’Amori Fatali’: in libreria gli amori e gli scandali di coppie celebri davanti e dietro la cinepresa

Esce, edito da Le Mani editore, Amori Fatali, di Massimo Zanichelli e Ilaria Floreano.

Dalla Berlino fremente degli anni Venti alla Parigi febbrile della Nouvelle Vague, dall’Italia del boom economico al cinema di Hollywood di ieri e di oggi, le storie di amori tormentati e coppie celebri davan- ti e dietro lo schermo, che hanno segnato l’immagi- nario collettivo intrecciando set e vita, finzione e realtà in un tourbillon di relazioni, passioni e tradi- menti. Ci sono Louise Brooks, Greta Garbo e Marlene Dietrich, le tre regine dell’erotismo tra cre- puscolo del muto e avvento del sonoro. Le dark lady più celebri del noir classico (Simone Simon, Barbara Stanwyck, Gene Tierney, Ava Gardner, Joan Bennett, Rita Hayworth, Kim Novak) e moderno (Catherine Deneuve, Kathleen Turner, Patricia Arquette, Theresa Russell, Ashley Judd), insieme alle loro illustri “vittime” (da Jean Gabin a Jean Paul Belmondo, da Robert Mitchum a William Hurt). C’è la burrascosa relazione tra Orson Welles e Rita Hayworth, e c’è Alfred Hitchcock che perde la testa per Tippi Hedren. C’è un cineasta che ha sempre vissuto nella bufera (Roman Polanski, dal massacro di Bel Air all’arresto di Zurigo) e un altro cui la bufera è piovuta addos- so (Woody Allen). Poi ci sono alcuni dei sodalizi più celebri e tumultuosi: Ingrid Bergman e Roberto Rossellini, Elizabeth Taylor e Richard Burton, Jean- Luc Godard e Anna Karina, Tom Cruise e Nicole Kidman...

Tra rotocalchi e paparazzi, capolavori del cine- ma e crisi coniugali, gli amori struggenti, inquieti, crudeli, scandalosi, folli, ossessivi, tra- gici che hanno incantato e sedotto le platee di ogni tempo sono ora riuniti in un volume che ne racconta i protagonisti e i retroscena, gli incroci fatali di destino e arte, tra storia del cinema e biografia individuale.

Massimo Zanichelli è docente, saggista e documentarista. Ha scritto di cinema per «Famiglia Oggi», «Letture» e «Film Tv». Ha collaborato ai volumi collettivi Il cinema di Don Siegel (Associazione Culturale Il Foglio 2011) e Maestri in serie (Falsopiano 2013). Ha pubblicato Psyco & Psycho. Genesi, analisi e filiazioni del thriller più famoso della storia del cinema (Le Mani 2010), Fino all’ultima goccia. Tutto il cinema dei vampiri da Dracula a True Blood (Mimesis 2014) e Christopher Nolan. Il tempo, la masche - ra, il labirinto (Bietti Heterotopia 2015). Wine writer per l’Espresso, ha diretto i docufilm Sinfonia tra cielo e terra. Un viaggio tra i vini del Veneto (2013), F for Franciacorta (2015) e Generazione Barolo. Oddero Story (2016).

Ilaria Floreano lavora come editor e traduttrice per Edizioni Bietti, scrive per «Film Tv» e «Nocturno», colla- bora come autrice per diverse agenzie di comunicazione milanesi. Ha tradotto Kill Bill Diary di David Carradine e Béla Tarr. Il tempo del dopo di Jacques Rancière. Ha scritto il soggetto del cortometraggio Non senza di me (Brando De Sica, 2015), vincitore del premio ASVOFF Diane Pernet e in concorso ai David di Donatello 2016. Tra le sue pubblicazioni: Concerto per macchina da presa. Musica e suono nel cinema di Krzyzstof Kieslowski (Bietti Heterotopia 2011), Ciak, mi sposo! I film più belli per pre - pararsi alle nozze (Giv 2014) e Volevo dipingere la luce del sole. Vita di Edward Hopper, tra pittura e cinema (Bietti Caleidoscopio 2016).

Amori fatali. Grandi passioni fra cinema e realtà

di Massimo Zanichelli e Ilaria Floreano

Le Mani, Recco, 2016, euro 20,00, pp. 334

IN LIBRERIA DA OTTOBRE