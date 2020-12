Anche Bollywood incorona i “Fratelli Noir”

A poco meno di due mesi dal lancio gratuito su YouTube, della puntata zero, la sitcom “Fratelli Noir”, diretta dal talentoso regista Daniele Gangemi e prodotta da Isabella Arnaud e Andrea Salomon per CINEDANCE, ha già all’attivo ben quattordici “Official Selection” in altrettanti festival cinematografici di livello internazionale in giro per tutto il mondo, una “Menzione d’Onore” e tre vittorie come miglior lavoro assoluto della propria categoria.

Un bottino da record se si considera anche che molte giurie di questi festival si devono ancora riunire per esprimersi circa i vincitori, non essendo altresì andate in scena le rispettive manifestazioni.

Ultimo, solo in ordine cronologico, il successo all’”l’INDO GLOBAL International Film Festival” di Mumbai, il più grande centro dei film asiatici, Bollywood.

Un riconoscimento che, come sottolinea lo stessa regista Gangemi, “conferma la qualità dell’impegno profuso da tutta la troupe e la sensazione di aver lavorato tutti nella direzione giusta”.

Troupe che annovera tra gli attori Renny Zapato, Francoise Turrisi, Egle Doria, Myriam Rapisardi, Ketty D’Agosta, Francesca Agate, Santi Sergio Falsone, Plinio Milazzo ed Aldo Toscano e nel cast tecnico Alessandro La Fauci come d.o.p. e colorist, Luca Carrera come montatore, Salvo Bruno Dub come compositore, Bruno Ventura come sound designer e mixatore , Caterina Maria Grillo come fonico di presa diretta e coordinatrice di produzione, Arsinoe Delacroix come organizzatrice, Andrea Salomon come scenografa, Anna Scordio come arredatrice, Debora Privitera come costumista, Antonella Muzzetta come truccatrice, Salvatore Di Bella come acconciatore, Fabio Fagone come realizzatore della sigla iniziale e Lorenzo Scandurra come realizzatore della locandina ufficiale.

“Un team che, partendo da Catania, si è dimostrato vincente e capace di fare strada e fare parlare di sé, grazie al frutto del proprio lavoro decisamente scrupoloso ed ai limiti del maniacale, in tutto il mondo”, aggiunge con orgoglio proprio Gangemi, fortemente convinto che comunque questo sia solo l’inizio del meraviglioso viaggio dei già tanto amati “Fratelli Noir”.

