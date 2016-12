Anche quest’anno il cinema protagonista ad Arf!

Continua anche in questa seconda edizione l’amore per il cinema di Arf!, il Festival ideato e organizzato da disegnatori, sceneggiatori e designer per riportare la narrazione disegnata al centro della scena e che si terrà dal 20 al 22 maggio 2016, in un quartiere-simbolo del fermento creativo della Capitale, gli splendidi spazi de La Pelanda – MACRO Testaccio.

Tra i tanti momenti di incontro segnaliamo infatti due tra i principali momenti del festival:

Venerdì 20 maggio, ore 14

Processo ai CINECOMICS!

Il mondo è diviso tra chi li ama e chi li odia. Quelli che non li hanno mai visti, quelli che ritengono Christopher Nolan il salvatore del mondo e quelli che lo disprezzano preferendogli di gran lunga le simpatiche bizze tra i supereroi dei Marvel Studios. Volenti o nolenti, dai fumetti americani sono tratti i più grandi successi cinematografici degli ultimi anni, per questo, all’ARF! li mettiamo sotto processo dividendo equamente accusa e difesa. Signore e signori della giuria ascoltate insieme a noi le deposizioni dei fumettisti Roberto Recchioni, Giacomo Bevilacqua, Giovanni Masi, Emanuela Lupacchino, dei registi Fausto Brizzi e Fabio Guagliaone, del critico Andrea Fornasiero, e decidete insieme a noi se assolvere i cinecomics, o condannarli! Conduce il giudice Mauro Uzzeo.

Domenica 22 maggio ore 15.30

LI CHIAMAVANO JEEG ROBOT!

Dopo il successo di pubblico e l’incetta di premi ai David di Donatello,: “Lo chiamavano Jeeg Robot” è stato senza ombra di dubbio il film rivelazione dell’ultima stagione del cinema italiano. Un atto d’amore verso il fumetto tutto, da quello dei supereroi ai manga giapponesi. Un omaggio ai robot della nostra infanzia raccontato attraverso uno sguardo cinico e disilluso sull’Italia di oggi. Ne parleremo all’ARF! insieme al regista Gabriele Mainetti, gli sceneggiatori Nicola Guaglianone e Roberto “Menotti” Marchionne e a Roberto Recchioni, Giorgio Pontrelli e Stefano Simeone, autori del fumetto dedicato proprio a “Lo Chiamavano Jeeg Robot” che è stato campione di vendite nei mesi scorsi. Durante l’incontro, inoltre, si potrà assistere in diretta al live painting, dedicato a “Lo Chiamavano Jeeg Robot” realizzato dal team di disegnatori dello Skeleton Monster.

Per maggiori info: www.arfestiv.al