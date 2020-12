Andy Garcia e Dafne Keen nel film ANA, in anteprima esclusiva a Natale nella casa famiglia di Battipaglia

Quest’anno sarà un Natale diverso anche per i ragazzi della casa famiglia «Casa dolce Casa» di Battipaglia, una piccola ma preziosa realtà radicata nel salernitano da circa vent’anni attraverso il lavoro capillare, costante e silenzioso della Cooperativa Sociale «Fili d’Erba».

Invisible Carpet ha scelto di destinare a questa comunità di «invisibili» l’anteprima nazionale del film ANA, con Andy Garcia e Dafne Keen, continuando così il percorso di inclusione iniziato lo scorso 18 settembre nel carcere di Eboli, dove era stato proiettato in anteprima il film Waiting For The Barbarians. Una vera e propria sala cinema sarà allestita all’interno della casa famiglia affinché la magia del grande schermo possa rendere ancora più speciale il giorno di Natale per i ragazzi privi della famiglia d’origine: il film sarà proiettato, infatti, su uno schermo di mt.3x2 installato per l’occasione nella salone principale della casa famiglia e 5 vere poltrone-cinema di velluto rosso saranno smontate dal Cinema Teatro Italia di Eboli per essere momentaneamente trasferite nella mini-sala-cinema temporanea della comunità Casa dolce Casa.

Popcorn, biglietti cinema in formato poster e personalizzati, due Elfi e un inaspettato Babbo Natale con tanti doni creeranno un ulteriore clima di festa di Natale e, speriamo, di autentica serenità.

«Il cinema è vivo e vegeto, e se il pubblico non può venire al cinema, sono felice di poter portare parte della mia sala a questo speciale pubblico» dichiara Vito Bufano, direttore del Cinema Teatro Italia di Eboli, chiuso per le disposizioni anti-Covid.

All’iniziativa hanno aderito prestigiosi partner, attraverso doni, donazioni e supporto alla comunicazione: la Nazionale italiana Cantanti /Partita del Cuore, Givova, Giffoni Film festival, il Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici /Nastri d’Argento, Annamode Costumes ed altri in via di conferma.

«E’ un’iniziativa, in collaborazione e condivisa con Givova, di grandissimo impatto emotivo e un momento di partecipazione e di coinvolgimento per i ragazzi della casa famiglia Casa Dolce Casa di Battipaglia - dichiara Gianluca Pecchini, direttore generale della Nazionale Cantanti - .

Un momento di grande valenza culturale che metterà in contatto la realtà della casa famiglia con il mondo del cinema, un mondo pieno di cultura, di conoscenze, di emozioni e di sensazioni, tutti aspetti che si traducono in una grande opportunità di crescita individuale. Sarà un Natale diverso ma speciale per questi ragazzi». «Abbiamo accettato con molto piacere di aderire all’iniziativa di Invisible Carpet perché è un percorso generoso e interessante» ha dichiarato Laura Delli Colli, presidente del SNGCI-Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici / Nastri d’Argento.

«Quello che può sembrare solo un piccolo gesto, può fare in realtà una grande differenza - è il pensiero di Davide Rossi, presidente di Optime, Osservatorio per la Tutela del Mercato dell’Elettronica in Italia. - I nostri associati lo sanno bene e per questo un nostro socio con sede nel territorio campano (prezzoforte.it) ha voluto donare una SmartTV ai ragazzi della casa famiglia Casa dolce Casa».

Attraverso la campagna Biglietto Sospeso - presente sulla piattaforma Eventbrite e promossa sui profili social Facebook, Instagram e Twitter di Invisible Carpet - vengono infine raccolti i fondi necessari per la realizzazione dell’anteprima grazie alle offerte di tutte le persone.

ANA è un road movie che ha per protagonisti Ana (Dafne Keen), una ragazzina di 10 anni, e Rafa (Andy Garcia), un indebitato venditore di auto usate, che dopo la recessione economica conseguente all’uragano di Portorico - dove è ambientato il film - si ritrova ancora di più pressato dai creditori. Le loro strade s’incontrano quando la madre di Ana viene arrestata e la ragazzina, per sfuggire ai servizi sociali, si nasconde in un’automobile del rivenditore Rafa. Attraversando insieme varie vicissitudini, tra di loro nascerà una sincera amicizia e una forte alleanza che si riveleranno fondamentali per entrambi. 21 Dicembre 2020

NOTA

La Cooperativa Sociale “Fili d’erba” è stata costituita nel giugno dell’anno 2001 da un gruppo di Volontari dell’ ’Associazione “Osservatorio sui Minori” con obiettivo principale la realizzazione di servizi alla persona ritenuti fondamentali per l’ Infanzia e l’ adolescenza, le famiglie e le comunità locali in generale, nel rispetto dei diritti fondamentali di ogni essere umano ed a supporto delle reti territoriali degli Enti Pubblici e privati. Nel corso di questi 19 anni, sono stati attivati importanti progetti socio-educativi a Salerno e in provincia, rivolti principalmente ai bambini e ragazzi quali: Centri Polifunzionali e Polivalenti, Ludoteche, Centri di Aggregazione Giovanili, Micro nidi e servizi sperimentali ed integrativi per l’ Infanzia, ecc. con l’ obiettivo principale di dare opportunità positive e supporto alle famiglie. A livello metodologico, la Cooperativa ha sempre attivato e potenziato le reti con le istituzioni pubbliche e del privato sociale, con gli Enti presenti su ogni territorio (Comuni, Piani Sociali di Zona, A.S.L., Scuole, altri organismi del Terzo Settore No Profit, ecc.). Inoltre, a livello imprenditoriale la Cooperativa ha preso in fitto diverse strutture per realizzare Comunità Alloggio per minori, Centri Diurni Semiresidenziali, Micro nidi e sedi operative in alcuni Comuni della provincia di Salerno. La Cooperativa Sociale “FILI D’ERBA” attua una metodologia fortemente concentrata su attivazione e promozione di reti territoriali con referenti istituzionali e del Terzo Settore per la condivisione della crescita delle comunità locali realizzando servizi ritenuti fondamentali per offrire pari diritti e dignità ad ogni individuo, nello specifico bambini/ragazzi e famiglie.

Per l’elaborazione e la realizzazione dei progetti, la Cooperativa ha nella propria compagine sociale le seguenti figure professionali: Sociologo, Assistente Sociale, Psicologo, Counselor, Operatore di Strada, Educatore professionale, Educatore / Tutor, Operatore per l’infanzia, Mediatore familiare, Animatore, Esperto di laboratorio, Assistente domiciliare, Musicoterapeuta.

SOCI: n. 12 COLLABORATORI ESTERNI: n. 40 circa

La sede legale Sede legale e amministrativa della Cooperativa è in Via Trento n°177- 84129 Salerno Tel. e fax 089/727317– Tel. Presidente 328/0298282 www.coopfiliderba.it - e-mail: info@coopfiliderba.it - presidente@coopfiliderba.it

Pec: cooperativasocialefiliderba@cgn.legalmail.it

Nel settembre 2006 il Presidente Ciriaco Plaitano , socio fondatore della Cooperativa “Fili d’erba”, unitamente agli altri soci, ha dato vita a un servizio residenziale per minori (aperto tutto l’anno), regolarmente autorizzato ed accreditato, denominato Comunità alloggio per minori “Casa dolce casa” con sede in Via L.Vanvitelli n. 13/A loc. Belvedere Battipaglia (Sa).

La Comunità Alloggio “Casa dolce casa” è rivolta a bambini e ragazzi di sesso maschile di età compresa tra gli 11 e i 18 anni, che hanno un ruolo di partecipazione dinamica alle attività svolte. In coerenza con le finalità della Cooperativa, la Comunità si configura come un servizio di accoglienza che garantisce una proposta educativa integrativa della famiglia, finalizzata alla prevenzione di situazioni di disagio e ad offrire un contesto adeguato e sicuro e una presenza stabile dal punto di vista affettivo, realizzando una situazione che offre esperienze di collaborazione, partecipazione e responsabilizzazione, in un luogo che rende possibile la socializzazione tra minori e l’identificazione con figure adulte significative. Le attività e gli interventi sono svolte da un equipe multidisciplinare composta da varie figure educative di riferimento (coordinatore, psicologa, educatori, operatori, ecc..) che lavorano a stretto contatto con i Servizi Sociali, il Tribunale per i Minorenni di Salerno, Scuole e con altri enti del terzo settore e non presenti a livello territoriale.