Angry birds 2 - Nemici amici per sempre, film diretto da Thurop Van Orman e John Rice, è la seconda parte della saga di animazione che prende il via dal videogioco degli uccellini arrabbiati, nato per IPhone nel lontano 2009 dalle menti di Mikael Hed, Lauri Konttori e Mikko Pöllä. Un videogame per smartphone che si è diffuso alla velocità della luce per tutti i dispositivi tecnologici (più sequel e spin-off vari) con un successo clamoroso. Nel 2016 con un incasso di 352 milioni di dollari per un budget di 73, il primo lungometraggio basato sul marchio della finlandese Rovio si è rivelato un successo clamoroso per la Sony/Columbia che, tre anni dopo, ha deciso di riproporre i simpatici protagonisti alle prese con una nuova avventura.

Se il primo film era principalmente lo sviluppo delle azioni del gioco virtuale, in questo secondo capitolo la caratterizzazione dei personaggi si amplifica su una trama classica e non originale ma a tratti avvincente e spiritosa. Red, il sopracciglione, gode l’aurea di successo per aver salvato l’Isola degli Uccelli nel primo capitolo: lo studiano a scuola come materia storica, tutto intorno ci sono poster col suo viso e dichiarazioni di amore, si evoca la sua presenza in ogni angolo e in ogni battuta degli abitanti. L’armonia però viene subito turbata da un presunto nuovo attacco dall’Isola dei Maialini: è tutto un equivoco, i maialini vogliono soltanto una tregua perché hanno capito che esiste una terza isola - ghiacciata - l’isola delle Aquile, controllata da Zeta, che con il suo esercito, vuole distruggere le altre due, portando un eterno inverno con la super-arma (un vulcano che lancia enormi palle di ghiaccio). Per combattere il nuovo nemico gli antichi avversari si alleano: Red, Chuck, Bomb e Grande Aquila si uniscono alla squadra dei maialini formata da Leonard, il suo assistente Courtney e Garry. Si aggiunge Silver, sorella di Chuck, nerd studentessa dalla mente ingegneristica, che diventerà centrale nella risoluzione di tutto.

Le vicissitudini che porteranno a una pace finale sono variegate e spaziano dalle gag esilaranti con travestimenti approssimativi alla toilette fino ai flashback smielati da cinematografia rosa. Una delicata sotto-trama dei pulcini alle prese con la custodia delle uova di famiglia (che ovviamente saranno scambiate come di dovere in una commedia che si rispetti) punteggia la vicenda principale. Il messaggio buonista che l’unione fa la forza affinché l’amore torni a regnare sovrano delude in parte lo spettatore critico. Il genitore nostalgico gioisce davanti alla scelta dei brani musicali, da David Bowie di Space Oddity, al tema di Beverly Hills Cop, a Bonnie Tyler, agli Europe, al sempre trascinante Lionel Ritchie. Al box office americano il film ha incassato nelle prime tre settimane di programmazione 38 milioni di dollari.