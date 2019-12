ANIME FACTORY SI PREPARA AL NUOVO ANNO CON UNA LINE-UP INEGUAGLIABILE

Dopo il grande successo di Dragon Ball Super: Broly e di One Piece: Stampede, Anime Factory, etichetta di proprietà di Koch Media che racchiude il meglio dell’offerta Anime, cinematografica e home video, è lieta di svelare la sua ricca line up che terrà compagnia agli spettatori durante il primo semestre del 2020. In occasione della 42ᵃ edizione delle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento, Anime Factory ha annunciato quattro nuovi fantastici progetti pronti a conquistare non solo i fan degli anime, ma anche grandi e piccini che potranno nuovamente incontrare al cinema due icone dell’animazione nipponica.

I primi mesi del 2020 vedranno infatti il grande ritorno al cinema di Doraemon e di Lupin III. Sulla scia della celebrazione del 50° anniversario del grosso gatto sempre allegro e soddisfatto, come recita l’iconica sigla cantata da Cristina D’Avena, nel primo semestre dell’anno farà il suo debutto in sala Doraemon: Nobita alla scoperta della Luna, trentanovesimo film d’animazione della longeva serie legata al micio spaziale più amato di sempre. Tutti parlano dell’ombra sorprendente individuata dalla sonda spaziale. Nobita insiste sul fatto che è il mitico coniglio lunare, ma tutti lo deridono. Doraemon dona allora a Nobita il suo "Distintivo dei Membri del Club delle Opinioni Differenti", per creare un incredibile regno dall’altra parte della luna. Subito dopo, un misterioso ragazzo di nome Luka si unisce alla classe di Nobita e decide di accompagnare lui e i suoi amici nel fantastico Regno dei Conigli.

Il 27 febbraio 2020 sarà invece il turno di Lupin III – The First, in cui l’incorreggibile ladro gentiluomo in giacca rossa che ha incantato tramite il suo fascino e la sua astuzia milioni di spettatori, ci ammalierà grazie ad una sorprendente CGI! Lupin III ritorna in una colossale caccia al tesoro in giro per il mondo per rubare il misterioso Diario di Bresson: l’unico oggetto che suo nonno non è stato in grado di trafugare. Il Diario racchiuderebbe oscuri segreti di grandissimo interesse anche per una malvagia organizzazione contro cui Lupin, Jigen, Goemon, Fujiko e perfino Zenigata, dovranno scontrarsi per impossessarsi delle enigmatiche memorie di Bresson. Da Parigi al Brasile, Lupin e la sua banda, insieme alla loro nuova complice Laetitia, una giovane aspirante archeologa, vivranno un’epica avventura mai vista prima!

Marzo e Maggio sono invece i mesi dedicati a due grandiosi eventi cinema, con due capolavori della new wave dei film d’animazione giapponese dedicati all’amore tra adolescenza e maturità: Hello World e Her Blue Sky. Il primo è uno struggente racconto che sfida i limiti del tempo e dello spazio realizzato dai produttori di Your Name e vi aspetta in sala dal 9 all’11 marzo 2020; il secondo è una nuovissima perla del cinema giapponese realizzata dagli animatori di Weathering With You e Your Name, destinata a far emozionare il pubblico di qualsiasi età dall’11 al 13 maggio.

Le novità di Anime Factory tuttavia non finiscono qui, in quanto ha in serbo per voi tantissime sorprese anche in home video con il grande debutto di Fireworks, racconto pirotecnico di un’estate indimenticabile, realizzato dal regista di Madoka Magica e dai produttori di Your Name in arrivo in DVD e Blu-ray il 13 febbraio 2020 in edizione limitata. Il 19 marzo 2020 è invece il turno di One Piece: Stampede che, a seguito della sorprendente release cinematografica, è pronto a conquistare il piccolo schermo con tre fantastiche edizioni home video.