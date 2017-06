Una vera e propria invasione è quella del fumetto e dei cartoni animati provenienti dal Sol Levante tra fine Settanta e inizio anni Ottanta. Un’invasione che ha caratterizzato una generazione, influenzando stili e mode che oggi si rianimano nelle fiere specializzate da Nord al Sud della penisola italiana.

Il punto di partenza di Animeland - Racconti tra Manga, Anime e Cosplay del filmmaker pugliese Francesco Chiatante è infatti chiaro: raccontare quel fenomeno con gli occhi di oggi, attraverso le testimonianze dei principali testimoni di quell’epoca di vitalità culturale e creativa, ma non escludendo l’attuale ritorno di interesse. Sono infatti ormai passati quasi quarant’anni da quel fenomeno legato perlopiù in Italia all’esplosione della televisione commerciale, che di quelle mode è divenuto, nella memoria del pubblico, il principale amplificatore. Gli anni Ottanta non sono stati solo cultura popolare e commerciale di fattura occidentale, con l’esplosione di tutte le sub-culture oggi sempre più solide e presenti (vedi il rap che in quegli anni prendeva piede), ma si sono anche formate tutte quelle comunità di manga e anime che oggi ritroviamo al cinema, nei videogiochi e nei festival specializzati.

Il documento realizzato da Chiatante, pur risentendo molto della fattura “home-made” (del resto chi avrebbe prodotto un documentario su questo tema, se non un’emittente televisiva), è comunque capace di restituire l’immaginario del fenomeno, attraverso testimonianze interessanti come quelle al giornalista esperto di animazione Luca Raffaelli, al regista Maurizio Nichetti, il primo regista italiano ad aver provato un’esperimento di commedia d’animazione, a Shinya Tsukamoto (regista di Tetsuo e comparso recentemente in Silence di Martin Scorsese) e al disegnatore Masami Suda, famoso inventore di Ken-Il Guerriero.

Il documentario è stato presentato in anteprima al Roma Fiction Fest 2015 e in alcuni festival specializzati tra cui Lucca Comics & Games 2016 e Far East 2016 di Udine.