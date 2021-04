’Anja - real love girl’ di Paolo Martini e Pablo Benedetti al Nice Festival

Il film “Anja - Real Love Girl” di Paolo Martini e Pablo Benedetti prodotto da Encom21, 011Films, LaLuzFilms, Colonna sonora originale di Silvia Nair prodotte da Alabianca Group e distribuito da CGEntertainment dopo la presentazione alla LFFEC Lucca Film Festival Europa Cinema è uscito in sala il 19 ottobre 2020 e a causa dell’emergenza sanitaria è attualmente disponibile sulle piattaforme CGEntertainment Amazon, Chili e InfinityTv. Il film è stato selezionata per l’edizione 2021 in Russia del Nice, il festival del cinema italiano all’estero.

Il film racconta di André Golubev che vive in una città portuale che sente non appartenergli. Operaio di un’azienda di imbottigliamento acque, la sua vita galleggia metodicamente in una quotidianità soffocante che si spezza nel momento in cui perde il lavoro. Quando tutto sembra sfuggirgli di mano, però, si imbatte in Anja Lùkina, una giovane ragazza dai modi ambigui e attrice di film soft porn. Rapita da un gruppo di malviventi russi, la donna porterà Andrej ad affrontare un mondo sotterraneo e notturno, fatto di doppi giochi e incontri pericolosi. Avrà solo quella notte per ritrovarla e scoprire il complotto che si cela alle sue spalle.

