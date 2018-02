Aperte le iscrizioni della VII edizione di Bookciak, Azione! 2018, evento di pre-apertura delle Giornate degli Autori, in collaborazione con SNGCI e SPI/CGIL.

Nato per offrire ai giovani filmmaker una importante vetrina come il Festival di Venezia, il Premio Bookciak, Azione! è l’unico concorso dedicato all’intreccio tra cinema e letteratura attraverso i bookciak movies: video di max 3 minuti ispirati ai romanzi della nostra banca dati www.bookciak.it (piattaforma per addetti ai lavori dove trovare la narrativa italiana più “cinematografabile”), candidati a diventare copertine d’autore per gli ebook. Diversamente dai book trailer, i bookciak movies, formato del tutto innovativo e sperimentale, puntano ad esaltare gli aspetti emotivi e visionari del testo.

Con una sezione speciale dedicata alla memoria – MEMORY CIAK – realizzata in collaborazione con LiberEtà, casa editrice dello Spi-CGIL, Bookciak, Azione! si propone anche quest’anno come luogo di confronto tra generazioni sui temi del lavoro, dei diritti, dell’impegno sociale e civile.

Per questa seconda edizione di “Memory Ciak”, abbiamo scelto come fonte d’ispirazione per i bookciak: Io marinaro, la vita avventurosa di un migrante del mare di Mario Foderà (LiberEtà). Un vecchio sindacalista di Mazara del Vallo raccoglie per una vita le memorie dei marinai e le racconta in questo libro “mosaico” in cui costruisce il personaggio di un pescatore siciliano che sceglie il mare per sfuggire alla miseria della terra. Tante vicende che tengono insieme oltre sessant’anni di storia italiana, sorta di Malavoglia moderno alle prese con cambiali, droga, seconde moglie africane, armi, traffici illeciti tra gli uomini dei pescherecci ma anche il salvataggio dei migranti che su barconi fatiscenti attraversano il Mediterraneo.

Il vincitore della sezione Memory Ciak sarà l’ospite d’onore del premio Spi-Stories, concorso internazionale di cortometraggi organizzato dallo Spi-CGIL che si svolgerà in autunno a Milano.

Gli altri testi selezionati per il premio Bookciak, Azione! dell’edizione 2018 sono:

L’estate muore giovane di Mirko Sabatino (Nottetempo), folgorante racconto di formazione e perdita dell’innocenza di tre dodicenni nella Puglia del 1963. Un febbrile viaggio dentro la provincia coi suoi orrori annidati nelle pieghe di un’apparente stabilità. Un’opera prima commovente che lascia il segno.

Residenza Arcadia di Daniel Cuello (BAO Publishing) graphic novel di autore argentino naturalizzato italiano. Un condominio popolato da un microcosmo di inquilini stravaganti e dinamiche in costante mutamento che ne regolano la vita di tutti i giorni.

La vicenda si svolge in un presente alternativo, distopico, in un Paese retto da una dittatura che non tollera opposizioni e richiama da vicino le cupe atmosfere dell’orwelliano 1984.

Dal tuo terrazzo si vede casa mia di Elvis Malaj (Racconti edizioni), scrittore albanese naturalizzato italiano. I suoi sono racconti che giocano intorno al tema dell’identità, il razzismo, i luoghi comuni sugli immigrati e il ribaltamento degli stereotipi. Storie piene d’ironia e malinconica comicità, ambientate tra l’Italia e l’Albania.

Ogni concorrente, per realizzare i suoi bookciak, potrà scegliere un solo titolo tra questi. Per partecipare è necessario iscriversi entro e non oltre il 15 giugno 2018. I bookciak andranno consegnati entro il 10 luglio 2018.

I bookciak vincitori saranno proiettati la sera del 28 agosto 2018 nel corso dell’evento di pre-apertura delle Giornate degli Autori, alla Villa degli Autori del Lido di Venezia, nel corso di una serata di benvenuto alla stampa, in collaborazione con SNGCI.

La giuria permanente è composta da Gianluca Arcopinto, Wilma Labate e Teresa Marchesi. Nei prossimi mesi l’annuncio del presidente di questa VII edizione del concorso.

per iscrizioni e info tutto su www.premio-bookciak-azione.it