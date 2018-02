Aperti i bandi dell’Aqua Film Festival, terza edizione a Roma dal 7 al 9 giugno

Si terrà dal 7 al 9 giugno a Roma la terza edizione di “Aqua Film Festival”, il film festival internazionale di cortometraggi, incontri e workshop, eventi speciali dedicati e ispirati al tema dell’acqua, nato da un’idea di Eleonora Vallone, attrice, giornalista ed esperta di metodiche in acqua.

Il programma del festival intercetterà la più stringente attualità in materia ambientale con una selezione di cortometraggi e “cortini” dedicati al tema dell’acqua. I film che saranno presentati si focalizzeranno sul profondo rapporto tra gli esseri umani e la natura, “legame da salvaguardare – spiega Vallone - perché interventi troppo invasivi possono causare un degrado ambientale irrimediabile”. Accanto alla competizione il programma presenterà un cartellone ricco di eventi speciali e una serie di incontri con personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema e della tv.

Il festival apre ufficialmente i bandi con l’iscrizione al concorso ufficiale che si dividerà in due sezioni: uno per corti fino a 25 minuti e uno per “cortini” fino a 3 minuti, realizzati anche da smartphone, dedicati alla tematica dell’acqua. Il tema principale è suddiviso in due sottotemi specifici a cui gli autori possono ispirarsi: “Aqua & Isola” e “Aqua e Ambiente”. Le opere possono essere di ogni genere (fiction, documentario, live action, animazione, tecniche miste, etc.). Fino al 5 maggio sarà possibile iscrivere il proprio film tramite il portale web www.aquafilmfestival.org. La giuria internazionale, composta da esperti e protagonisti del cultura cinematografica, assegnerà due premi “Sorella Aqua” al miglior corto e miglior cortino.

Tra le novità di quest’anno il concorso Aqua & Students, nato grazie alla collaborazione intrapresa con le scuole del territorio elbano e con l’Università Internazionale di Monaco, dedicato ai cortini (massimo 3 minuti) realizzati dagli allievi di scuole ed università. I cortini potranno essere realizzati anche con smartphone e dovranno avere come protagonista “l’acqua” in tutte le sue forme e funzionalità.

I film vincitori, oltre ai premi ufficiali che sono annunciati sul regolamento e sul sito, saranno poi proiettati anche a Montecarlo.

L’Aqua Film Festival è realizzato dall’Associazione Universi Aqua. Il Festival è sostenuto da: Fondazione Principe Alberto II di Monaco, Ministero Ambiente, Ancim Associazione Nazionale Isole Minori, C.O.N.I. Comitato Olimpico Italiano, Lega Ambiente, Amref Health Africa, Centro Sperimentale di Cinematografia Italiana, Consolato del Principato di Monaco a Firenze, Università INTERNAZIONALE di Monaco, Scuole dell’Isola d’Elba e Portoferraio, Cooming soon.

Per informazioni:

www.aquafilmfestival.org

aff@aquafilmfestival.org