Apre a Milano, Il Cinemino! In alto i calici il 2 dicembre!

A Milano, in via Seneca, a pochi passi da Porta Romana, sta nascendo un cinema. Anzi, Il Cinemino.

Una sala da 75 posti e un bar dalla forte impronta milanese saranno il biglietto da visita di Il Cinemino, un luogo che si muove a cavallo tra cinema di quartiere e hub internazionale. Un punto di incontro e uno spazio di confronto per tutti coloro che amano la settima arte, che ne parlano, la realizzano e hanno bisogno di un posto dove incontrarsi e realizzare nuovi progetti.

L’idea di Il Cinemino nasce da un gruppo di amici che, tutti operanti nel mondo dell’intrattenimento, hanno deciso di dar vita a un luogo e a un progetto che li rappresentasse, unendo l’amore per il cinema a quello per Milano.

Sabato 2 dicembre a partire dalle ore 18.30, lo staff de Il Cinemino sarà a disposizione di stampa, addetti ai lavori e comunità per mostrare lo spazio, presentare il progetto e quindi brindare all’inizio dei lavori di ristrutturazione. Il Cinemino aprirà ufficialmente all’inizio del 2018.

Sarà anche l’occasione per inaugurare ufficialmente la campagna di crowdfunding. Chiunque infatti può supportare e sostenere l’apertura di Il Cinemino, partecipando alla raccolta fondi su ilcinemino.starteed.com.

