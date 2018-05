AQUA FILM FESTIVAL | annunciata la giuria della 3/a edizione | dal 7 al 9 giugno, Cinema Caravaggio e Casa del Cinema, Roma

Lo sceneggiatore e produttore Enrico Vanzina, le attrici Elena Sofia Ricci e Irene Ferri, lo sceneggiatore e regista Francesco Bruni, l’attore e regista Emanuele Salce, il direttore della fotografia Enrico Lucidi, il doppiatore Stefano De Sando, il regista e docente universitario Fabien Pruvot.

Sono questi i nomi che andranno a comporre la giuria internazionale della terza edizione di Aqua Film Festival, il festival internazionale di corti e “cortini”, incontri, workshop ed eventi speciali dedicati al tema dell’acqua, che si terrà a Roma, dal 7 al 9 giugno, al cinema Caravaggio e alla Casa del Cinema.

Il programma della manifestazione intercetterà la più stringente attualità e si focalizzerà sul profondo rapporto tra esseri umani e natura. “L’immagine è molto più forte della parola – spiega Vallone – e il festival nasce proprio per utilizzare il mezzo cinema e i suoi linguaggi per sensibilizzare maggiormente al tema ambientale le persone anche nella loro quotidianità prendendone maggiore coscienza scegliendo l’elemento più importante che la vita ci dà: l’ACQUA”.

Il festival, diretto e ideato da Eleonora Vallone, attrice, giornalista ed esperta di metodiche in acqua, si dividerà come di consueto in due concorsi: uno di corti fino a 25 minuti e uno di “cortini” fino a 3 minuti (realizzati anche da smartphone). Il tema dell’acqua sarà suddiviso in due sottotemi specifici a cui gli autori possono ispirarsi: “Aqua e Isola” e “Aqua e Ambiente”.

Le opere potranno essere di ogni genere (fiction, documentario, live action, animazione, tecniche miste, etc.) e fino a sabato 5 maggio sarà possibile iscrivere il proprio film al bando di concorso tramite il portale web www.aquafilmfestival.org.

Al miglior corto e miglior cortino saranno attribuiti rispettivamente i due premi “SORELLA AQUA”. Inoltre sono previste due Menzioni Speciali Trasversali che andranno ai corti o cortini che meglio interpretano i due sottotemi del Festival: la menzione speciale “ACQUA & AMBIENTE”, che vedrà l’assegnazione di un riconoscimento da parte della Fondazione Principe Alberto II di Monaco al corto o cortino che meglio descriverà l’importanza dell’acqua e della sua salute ai fini della tutela e del rispetto dell’Ambiente; e la menzione speciale “ACQUA ISOLA”, che sarà assegnata al corto o cortino che meglio rappresenterà l’Isola, o le Isole, a cui si è ispirato. La Menzione sarà consegnata da ANCIM – Associazione Nazionale dei Comuni delle Isole Minori.

Tra le novità di quest’anno il concorso Aqua & Students, la sezione parallela che vedrà protagonisti i cortini (max. 3 minuti) realizzati dagli studenti delle scuole e delle università. Le opere, che potranno essere realizzati anche con smartphone, dovranno avere come protagonista “l’acqua” in tutte le sue forme e dovranno essere iscritti entro martedì 15 maggio attraverso il form online (www.aquafilmfestival.org/fes...). I miglior cortini saranno riconosciuti con l’attribuzione dei premi National, per tutte le opere provenienti dalle scuole e dalle Università Italiane e International per le opere provenienti dal Principato di Monaco e da altri Paesi.

I film vincitori, oltre ai premi ufficiali che sono annunciati sul regolamento e sul sito, saranno poi proiettati anche a Montecarlo.

Aqua Film Festival è realizzato dall’Associazione di volontariato Universi Aqua.

Aqua Film festival beneficia, fin dalla prima edizione, del sostegno della Fondazione Prince Albert II de Monaco e dell’Associazione Italiana della Fondation Prince Albert II de Monaco onlus.

La manifestazione è inoltre sostenuta da: Ministero Ambiente, Ancim Associazione Nazionale Isole Minori, C.O.N.I. Comitato Olimpico Italiano, Lega Ambiente, Amref Health Africa, Centro Sperimentale di Cinematografia Italiana, Consolato del Principato di Monaco a Firenze, Università INTERNAZIONALE di Monaco, Scuole dell’Isola d’Elba e Portoferraio e tra i media partner Coming soon (www.comingsoon.it).

Per informazioni:

www.aquafilmfestival.org

aff@aquafilmfestival.org