ARF!, festival del fumetto a Roma, a maggio a Ragusa Off.

Dopo le quattro edizioni al Mattatoio di Testaccio, ARF! il Festival del Fumetto di Roma ha scelto un luogo in grado di offrire ancora più spazio per le migliaia di visitatori che, in pochi anni, hanno trasformato un piccolo festival in un appuntamento impedibile, terza realtà nazionale per presenze di editori di settore, subito dopo i colossi LuccaC&G e Napoli COMICON.

“Una location straordinaria, la più grande di Roma.” Così si presenta la venue di Ragusa OFF. Un unico, immenso spazio di 6000mq interamente rigenerato da Ninetynine, sede ideale per le tante aree che animano la 3 giorni interamente dedicata al Fumetto: mostre, incontri, ospiti internazionali, masterclass con le stelle del mondo dei comics, lectio magistralis con i grandi maestri e un’area kids a ingresso gratuito per i più piccoli, ricca di laboratori creativi di qualità tenuti da nomi di spicco dell’editoria per ragazzi.

ARF! Festival - Roma, 22, 23 e 24 maggio 2020

Info: https://www.arfestival.it - info@arfestival.it

RAGUSA OFF - Via Tuscolana 179, Roma

Come arrivare: Stazione Tuscolana FL1, FL3 / Metro A Ponte Lungo / Linee bus ATAC 16, 85, 412, 665