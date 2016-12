ARF! KIDS : dal 20 maggio a Roma lo spazio di ARF! Festival dedicato ai più piccoli : laboratori creativi, disegni e letture ad alta voce, giochi e libri a disposizione

ARF! KIDS è lo spazio dell’ARF! Festival (a Roma dal 20 al 22 maggio presso il MACRO/ La Pelanda Factory) dedicato all’immaginario dei più piccoli: un’area a ingresso gratuito fino ai 12 anni con un ricco programma di laboratori creativi, disegni grazie alla presenza di tanti nomi di spicco del mondo della narrazione visiva per l’infanzia.

Nell’ARF! KIDS sarà presente anche un bookshop dedicato ai più piccoli, gestito da La libreria dei bambini, realtà indipendente dedita alla diffusione della cultura del leggere, uno spazio dedicato alle letture ad alta voce a cura dell’associazione di promozione sociale Aperta Parentesi e un corner gestito dal Festival che ospiterà di volta in volta delle sorprese di carattere ludico-culturale.

I laboratori dell’ARF! KIDS (tutti gratuiti) devono essere prenotati alla pagina www.arfestiv.al/2016/area-ki...

Questo il programma dettagliato:

VENERDI’ 20 MAGGIO

ore 12.00

Letture ad alta voce (senza prenotazione) A cura de La libreria dei bambini

ore 15.00

La striscia prima di tutto! Laboratorio con Alessandra Bracaglia (powered by Scuola Internazionale di Comics)

Età: 8-11 anni Numero massimo di partecipanti: 20

Come si realizza una storia a fumetti? Partiamo dalla striscia! Poche vignette che raccontano un evento. I bambini conosceranno i meccanismi e i segreti di una strip e realizzeranno vignette in sequenza per creare una piccola storia con due personaggi inventati da loro.

Alessandra Bracaglia

Classe 1982. Diplomata al Liceo Artistico di Frosinone, frequento il corso di fumetto e il Master in colorazione digitale alla Scuola Internazionale di Comics a Roma. Nel 2004 inizio a lavorare come illustratrice e colorista con case editrici italiane ed estere(Red Whale,Yellowhale, Rainbow, Edizioni Paoline, DeAgostini, Mondadori,Edizioni Piemme). In Francia con Soleil Productions. Nel 2009 accedo al Master in Digital Painting all’Accademia Disney di Milano. Per tutto il 2011 sono su RaiUno, nel cast della trasmissione condotta da Paola Perego "Se…a casa di Paola" come vignettista. E poi ancora tra il 2014 e il 2015 a "La Vita in Diretta" e a "Estate in Diretta" come bozzettista disegnando mappe nello spazio cronaca. Tra il 2015 e il 2016 sono su RaiDue per "Cronache Animali" condotto da Massimiliano Ossini e Mary Segneri a realizzare tutorial di disegno di animali per bambini. Attualmente collaboro come colorista con Disney, Red Whale, DeAgostini, Mondadori, Fabbri, e Rainbow. Tengo corsi di Photoshop e corsi di disegno per bambini in alcune scuole e alla Scuola Internazionale di Comics.

ore 16.00

Disegnare un’emozione, studio del viso e delle sue espressioni Laboratorio con Maria Chiara Gianolla powered by LAB PUZZLE

Età: 8-12 Numero massimo partecipanti: 15

Come si muove il nostro viso quando proviamo un’emozione? E come si catturano su carta con la matita i nostri sentimenti? In questo laboratorio scoprirete giocando come si studiano anatomicamente le espressioni del viso. Come si muovono, si comportano e si modificano le varie parti del volto, a seconda dello stato emotivo.

Maria Chiara Gianolla nasce a Roma il 15/07/1982 e fin da bambina dimostra una naturale e irrefrenabile attitudine al disegno. Dopo aver compiuto studi classici ed essersi laureata e dottorata in Filosofia Estetica, decide di approdare allo studio dell’immagine da un punto di vista finalmente pratico e creativo e frequenta la Scuola Romana dei Fumetti. Terminati gli studi comincia a lavorare come grafica, illustratrice freelance e storyboard artist. In un secondo momento approda al fumetto con un progetto editoriale ambizioso, attualmente in via di pubblicazione. Nel 2015 fonda la scuola popolare “Fumetto e Illustrazione Lab Puzzle” a Roma.

Fumetto e Illustrazione Lab Puzzle è una Scuola Popolare di disegno, fumetto e illustrazione, che nasce dalla proposta di alcuni ragazzi e di alcune ragazze, dalla volontà di docenti e professionisti, dall’accoglienza di Lab Puzzle, dall’idea che la città debba fornire gli spazi per realizzare progetti condivisi e per liberare energie creative, in opposizione all’inaccettabile paradosso che in una grande città come Roma sia difficilissimo trovare tempi, luoghi e condizioni per fare cultura e scambiarsi saperi ed esperienze.

ore 17.30

Disegnare la Fantasia! Laboratorio con Nicoletta Baldari

Età: 5-11 anni Numero massimo partecipanti: 20

Armatevi di pennelli, matite, pastelli e preparatevi per una mattina tutto dedicato a qualsiasi cosa vi frulli per la testa!

Scateniamoci insieme alle principesse, gli eroi, gli animaletti più carini e quelli più spaventosi!

Studieremo insieme, passo dopo passo, le varie fasi per creare un’opera tutta propria e far emergere l’artista che è in voi. Siete pronti?

Nicoletta Baldari . Nata nel 1990, è illustratrice e fumettista. Collabora e ha collaborato con IDW Publishing (“Strawberry Shortcake”), Aurea Editoriale (“Skorpio”, “Lanciostory”, “Ruvido”, “Garfield”), Scala di corda. Disegna Geronimo Stilton per Bao Publishing (“Ciak, si gira, Geromino Stilton”). Per Atlantyca Dreamfarm si occupa dei libri illustrati “Melowy”. Attualmente è al lavoro per The Walt Disney Company su “Frozen”, “Sofia the first” e “Violetta”.

SABATO 21 MAGGIO

ore 10.30

Arfio in cake

Laboratorio con Comics and cake design con Spenny in cake Età: 5-8 anni Numero massimo di partecipanti: 15

Durante il laboratorio i bambini si divertiranno a realizzare la mascotte dell’ARF!, l’arfeggiante ARFIO, su una medaglia in pasta di zucchero.

ore 12.00

Vorrei essere come… Laboratorio con Francesca Carabelli + Otello Reali (LAVIERI)

Età: dai 5 ai 10 anni Numero massimo di partecipanti: 20

Che confusione! Che succede? Gli animali sono in fermento? Ciascuno vorrebbe essere qualcun altro e cambiare qualcosa di sé. Fenicottero le piume, coccodrillo le squame, ippopotamo la pancia, insomma tutti hanno voglia di prendere il meglio dagli altri. Ci riusciranno? Ma come? Venite a scoprirlo! Laboratorio basato sul libro Vorrei essere come edito da Lavieri. Gli autori leggeranno la storia e realizzeranno insieme ai bambini partecipanti dei buffi animali fantasia grazie al disegno e all’utilizzo della tecnica del collage.

Francesca Carabelli è nata a Roma, città dove tuttora vive e lavora. Ha cominciato la sua carriera di illustratrice a 8 anni, disegnando sulle pareti di casa con grande gioia dei genitori. Da allora i suoi personaggi l’hanno seguita ovunque, prima a scuola, poi all’università, dove ha studiato arte e letteratura. Si sono tuffati con lei nelle tavole di mille concorsi e nei libri pubblicati con Giunti, Mondadori, EL, Piemme, Editoriale Scienza, Panini, San Paolo, Tourbillon, Milan Presse, Usborne Publishing e tanti altri…

Otello Reali vive e lavora a Roma. Di formazione fumettistica, esordisce nel 1998 nel campo dell’animazione lavorando a Corto Maltese, Cocco Bill e Lupo Alberto. Da molti anni si dedica all’illustrazione per l’infanzia, ed ha pubblicato libri con numerosi editori: EL, Lavieri, San Paolo, Giunti, De Agostini, Pearson. Se vi capita di incontrarlo guardate attentamente nel suo taschino, nascosto là dentro troverete sicuramente qualcuno dei suoi Mostri-Ciattoli.

ore 13.45

Letture ad alta voce (senza prenotazione) A cura de La libreria dei bambini

ore 15.00

Racconta il tuo amico immaginario! Laboratorio con Cristina Portolano (TOPIPITTORI)

Età: 8-12 anni Numero massimo partecipanti: 15

Attraverso il disegno si inviteranno i piccoli partecipanti al laboratorio a disegnare e a raccontare le avventure di e con il loro amico immaginario! Con chi parliamo quando ci sentiamo soli? A chi raccontiamo le nostre avventure quando nessuno le vuole sentire? Le nostre ansia e le nostre paure a chi le confidiamo? A un cantante? un mito sportivo? un animale o a un’entità completamente immaginaria? DISEGNAMOLO!

ore 16.00

Timothy Top, scopri il tuo super potere e… cambia il mondo! Laboratorio con Gud (Tunué)

Età: 5-10 anni Numero massimo di partecipanti: 20

In viaggio dietro le quinte del fumetto Timothy Top con il suo autore Gud. Nella valigia solo matite e fogli bianchi per scoprire come nasce un personaggio, come si racconta una storia utilizzando vignette e balloon. Verranno svelati i segreti degli autori di fumetti e ogni bambino realizzerà una storia, scritta, diretta e disegnata interamente durante il workshop.

Gud è autore di storie a fumetti per grandi e bambini, tra i suoi libri: la favola ambientalista Gaia Blues, La notte dei giocattoli su testi di Dacia Maraini, Timothy Top e il manuale a fumetti Tutti Possono Fare Fumetti, editi da Tunué. Dal 2001 insegna alla scuola internazionale di comics. È uno dei cinque genitori di ARF! festival di storie, segni e disegni.

ore 17.30

Leggere insieme ci fa crescere insieme Come la lettura animata riesce a unire genitori e figli Laboratorio con Simona Binni e l’associazione Il Brucofarfalla

Età: bambini 0-6 anni accompagnati dai genitori Durata: 45’ (20’ lettura animata - 25’ coloriamo con l’autrice)

Numero massimo partecipanti: 20

Federico Valerio, papà di Miranda e cofondatore della neonata casa editrice per bambini gestita da persone con disabilità intellettive "il brucofarfalla", guiderà bambini e genitori nel magico mondo della lettura animata accompagnato dai disegni di Simona Binni. Attraverso la lettura del libro "Piero e il brucofarfalla" i genitori vivranno la storia di un bambino che cresce e i bambini ci aiuteranno a completarla con i colori.

DOMENICA 22 MAGGIO

ore 10.30

Animali a fumetti! Laboratorio con Alessandra Bracaglia powered by Scuola Internazionale di Comics

Età : 5-8 anni Numero massimo di partecipanti: 20

Breve introduzione della struttura dei quadrupedi per imparare a riconoscerli e a disegnarli in stile fumetto. I partecipanti si divertiranno a disegnare i diversi animali facendoli vivere in un fumetto.

ore 12.00

Palla rossa palla blu Laboratorio con Maicol&Mirco (BAO)

Età: 6-10 anni Numero massimo di partecipanti: 15

Palla Rossa e Palla Blu sono amici per la pelle. Le persone invidiose dicono che Palla Blu non è una palla. Ma non sanno che l’amicizia arrotonda tutto. Un laboratorio che vi farà rotolare o rimbalzare in un altro Mondo. Dove il blu non è solamente il colore del cielo. Ma anche il colore del tuo migliore amico. Dove si può dire quello che si vuole. Anche sxdfcghyhutyjujknyilukol. Basta che non si dica che Palla Blu non è una palla.

ore 13.45

Storytelling con Aperta parentesi (senza prenotazione) A cura di Sara Garzia, Monica Roberti e Mariaceleste Gentili

Per bambini 4-11 anni

Letture creative e interattive in lingua inglese. Da Hervé Tullet, Eric Carl a Hocus e Lotus i Dinocrocs che insegnano le lingue ai bambini.

ore 15.00

Boom Gnam Zac… Viva i fumetti! Laboratorio di scrittura e disegno per la Scuola Primaria tenuto da Sualzo (BAO)

Età: 7-10 anni

Il laboratorio prevede dei primi passi nell’esplorazione del linguaggio del fumetto, la costruzione di un personaggio (come esempio verrà utilizzato Zolletta della serie “Gaetano e Zolletta”) e alcune proposte per provare a realizzare una tavola o un striscia autoconclusiva.

OBIETTIVI : scoprire le possibilità offerte dal linguaggio del fumetto / giocare con testi e immagini dentro al linguaggio sequenziale / inventare una breve storia da raccontare per immagini / “scambiare” storie con i compagni per condividere idee e soluzioni OCCORRENTE : Occhi attenti, mani curiose! / Astuccio / Un fumetto che vi piace

ore 16.00

A che pensi Laboratorio con Fabiana Colajori e Chiara Frontini (Aperta Parentesi)

Età: 5-7 anni Numero massimo di partecipanti: 20

Avete mai immaginato di poter ascoltare cosa pensa ogni parte del nostro corpo? Che pensano le mani? E i piedi? La pancia? Dalla lettura drammatizzata alla scoperta dei pensieri del nostro corpo. Un viaggio teatrale in cui scoprirsi e raccontarsi col corpo, il movimento, i colori. Dal libro illustrato di Moreau Laurent.

ore 17.30

Il viaggio di Enea Laboratorio con Rita Petruccioli (Nuova Frontiera – Giunti Junior)

Età: 8-10 anni Numero massimo di partecipanti: 15

L’opera immortale di Virgilio, che Carola Susani e Rita Petruccioli hanno adattato per i più piccoli in testi e immagini per i tipi de La Nuova Frontiera Junior. Prendendo spunto dal viaggio di Enea, Rita Petruccioli accompagnerà i bambini a realizzare una nuova illustrazione per il libro.

ARF! «Festival di storie, segni e disegni»

20-21-22 maggio 2016 c/o MACRO Testaccio La Pelanda e Factory dalle ore 10:00 alle 20:00

Piazza Orazio Giustiniani n°4, Roma.

Info: www.arfestiv.al - info@arfestiv.al

Facebook: www.facebook.com/arfestival

Twitter: @arfestival - Instagram: @arfestival - #ARF2016

BIGLIETTI:

giornaliero € 10,00

abbonamento 3 giorni € 20,00

mostra Hugo Pratt € 10,00

giornaliero + mostra Hugo Pratt € 16,00

abbonamento 3 giorni + mostra Hugo Pratt € 25,00

under 12 e over 70 anni GRATIS