Cari lettori, la redazione di Close-Up è lieta di annunciarvi che da giovedì 6 maggio, sarà online il nuovo sito della rivista. Quello in cui state navigando resterà aperto come un preziosissimo archivio da continuare a spulciare e immergervi a vostro piacimento.

In attesa del varo, per i giorni 3, 4 e 5 maggio non verranno pubblicati nuovi articoli.

Non vediamo l’ora di condividerlo con tutti voi! Grazie a tutti per l’inestimabile fiducia!