Dopo i servizi sportivi su Lazio Tg lo scorso inverno e varie ospitate estive in programmi su rete nazionale, la bella conduttrice Roberta Nardi - già inviata Tv per Sky Blu 839 e 940 nonché ideatrice e protagonista di due format "Rec 360" (presentato insieme a Luca Muccichini ed Emanuele Ajello) e "Consigli a Casa di Roberta" (dove la coautrice è la giornalista Iolanda Pomposelli) andati in onda su Gold Tv e Odeon -, torna in televisione con un nuovo programma dal titolo "Fila M - Posto 10".

Si tratta di una rubrica cinematografica con l’obiettivo di presentare i film in uscita. Ogni settimana vengono presentati come ospiti del programma registi, attori e artisti del mondo dello spettacolo con interviste esclusive.

Prodotto dalla X-MOVIE INTERNATIONAL, il format nasce da un’idea del regista Mario Santocchio e va in onda ogni settimana a partire dal 16 novembre 2020.

La fila M nella maggior parte delle sale cinematografiche italiane è collocata al centro e la poltrona centrale della fila è il posto 10 dove lo spettatore vede nel miglior modo lo schermo. È proprio da qui che questo format prende il nome.

La "poltrona" più ambita però sembra sia già occupata da Roberta Nardi, la giornalista e conduttrice scelta per presentare tutte le puntate. Dichiara Roberta appena prima della registrazione: "Giunge un pò inaspettata questa richiesta di condurre. Non ci pensavo probabilmente perchè professionalmente ero ormai concentrata più su altro...Come si dice? Ah si, c’è sempre una prima volta. Solo che mi sorprendo di rado e stavolta è successo: quest’avventura mi rende emozionata e felice. Forse è il mio regalo di Natale?".

E a proposito di festività in arrivo, ospiti della prima puntata sono stati il regista Brando Improta del film Canto di Natale e l’attore Cristiano D’Alterio (in partenza a breve anche con un suo format radiofonico).

Numerosi i media partner, da radio a giornali, selezionati accuratamente e garanzia di notorietà molto preziosa che vi sveleremo presto.

Il format "Fila M - Posto 10" va in onda su Canale 10 (Lazio) e su oltre 20 Tv; per citarne alcune: Teleromagna, Telebelluno, DiTv, Cafetv24, Icaro Tv, Teleuniverso, Antenna 3, Tr3 Marsala, Rtc Telecalabria, Quartocanale Flegreo e molte altre.