È nata a Napoli l’idea di realizzare il primo contest dedicato solo ed esclusivamente per Attori, uno spazio nel quale lanciare, dare risalto e poi, conseguentemente, premiare i talenti migliori nel campo della recitazione cinematografica e teatrale.

A volerlo sono La Falegnameria dell’Attore, scuola di recitazione cinematografica e teatrale, il Nuovo Teatro Sancarluccio e l’agenzia pubblicitaria Miramarefilm, tre realtà consolidate del settore che Gigliola de Feo, Giuliana Tabacchini e Gianmarco de Stefano hanno deciso di far collaborare per quest’obiettivo ambizioso: rivendicare l’importanza del mestiere di Attore, accendere i riflettori sulla fatica, l’impegno e lo studio necessari ad intraprendere questa professione.

THE STAR - IL TALENT si rivolge ad attori professionisti e non, giovani, meno giovani, debuttanti, esperti o allievi attori, invitando ognuno a mettersi in gioco con il proprio talento, la propria voglia di sperimentare, l’energia giusta per accettare la sfida prima con se stessi e poi con gli altri competitors. Negli spazi del Nuovo Teatro Sancarluccio, avranno luogo i preCasting e le audizioni delle attrici e degli attori iscritti al concorso. I concorrenti si esibiranno in una performance a loro scelta, e verrano valutati dalla giuria tecnica, presente in sala, e dal pubblico in platea.

In un tempo in cui i mestieri dell’Arte e della Cultura diventano sempre più appannaggio di starlette del momento, che passano come meteore senza lasciare traccia, THE STAR, invece, vuole rimettere al centro non solo il talento ma anche l’impegno, il lavoro su se stessi, l’energia profusa che sono tipici del mestiere di attore, sottolineando appunto che quella dell’attore è una professione come le altre e, come tale, dunque, necessita di studio e preparazione.

Tutto questo, offrendo un’occasione di ribalta importante - una pagina Facebook dedicata a THE STAR - IL TALENT, un account Twitter ed uno Instagram, una troupe impegnata nelle riprese video di prove e audizioni, e un lavoro di ufficio stampa costante (Radio, TV, giornali) seguiranno il Talent e i suoi protagonisti - ma anche dei premi "tangibili" per così dire, perché l’Arte e la Cultura si pagano e gli organizzatori lo ribadiscono con convinzione.

Sono aperte le iscrizioni e sul sito www.thestariltalent.it è possibile scaricare il bando per partecipare.

Per informazioni

info@thestariltalent.it

cell. 389 2199162