Se ne parla da mesi, ed è diventata cult ancora prima di iniziare la nuova Sitcom nata dal genio di Daniele Gangemi, tanto da essere stata persino selezionata ufficialmente in concorso al prestigiosissimo Vegas Cinefest International Film Festival di Las Vegas, in Nevada, quando ancora In Italia mancavano quattro giorni alla data effettiva di distribuzione… Del resto, in epoca di coprifuoco e serate casalinghe, cosa c’è di meglio di una serie web tutta da scoprire? La puntata zero dei Fratelli Noir sarà così lanciata ufficialmente on-line dal 30 ottobre alle 14.30 sul canale youtube.com/c/fratellinoir, una di quelle date importanti destinate a lasciare un segno indelebile tra il prima ed il dopo: Arrivano i Fratelli Noir, Catania non avrà più i colori di prima… “Credo che il merito di questo successo sia da suddividere in quote con tutta la mia crew” dichiara il Regista della serie, che oltretutto ne ha anche scritto la sceneggiatura “ringrazio tutti, perché la visione precede le azioni… e senza la fiducia di tutti non avrei potuto esprimere il pieno potenziale di quest’idea”. L’idea alla base dei Fratelli Noir infatti è audace “Si tratta di una situation- comedy dal gusto retrò… Ma in realtà non mi sento di inquadrarla in un genere solo, poiché ho attinto a piene mani anche dall’Hardboilded americano e dal Noir metropolitano, senza dimenticare di rendere il tutto anche un po’ surreale” continua Gangemi, aggiungendo inoltre “il mio intento è di rendere Catania una delle attrici protagoniste, con il pretesto di seguire Renny Zapato e François Turrisi alla guida della loro Citroen d’antan per le strade della città. ”Ma le primedonne dei Fratelli Noir sono molte, vedremo infatti Francesca Agatenei panni di un’indiscreta cassiera, Ketty D’Agosta sarà l’amore al balcone di Renny, mentre Myriam Rapisardifarà battere il cuore noir di François, infine sarà la grande Egle Doria a regalare la sua voce alla dark-lady che contatterà i due Detective per dirimere il primo caso della fortunata serie. Per quanto riguarda il cast artistico le sorprese non sono finite, Plinio Milazzo infatti interpreterà un pescatore omertoso, Santi Sergio Falsone sarà per la prima volta sullo schermo come un ambiguo barman, infine il magnifico Aldo Toscano sarà, a sorpresa, un autentico villain. Gangemi conclude la carrellata sulla crew con in cast tecnico. Alessandro La Fauci alla fotografia ha dato vita alle atmosfere dark della serie, le scenografie sono firmate da Andrea Salomon e gli arredi da Anna Scordio, ai costumi Debora Privitera, mentre le acconciature sono di Salvo Di Bella ed il trucco di Antonella Muzzetta. Ma le sorprese non finiscono qui, tanto che le musiche originali sono state composte per l’occasione da Salvo Bruno Dub,

mentre Bruno Ventura è stato il sound-designer oltre ad aver curato il mixaggio audio, del suono in presa diretta invece se ne è occupata Caterina Maria Grillo. E la sigla ad effetto? Quella è un’opera di Fabio Fagone, mentre Luca Carrera ha cesellato il lavoro curando il montaggio come solo lui sa fare. Infine l’immagine che vedremo sulle locandine è stata creata dal bravo Lorenzo Scandurra. Un grazie, su tutto, va a chi ha creduto nel progetto, cioè ad Isabella Arnaud ed Andrea Salomon per Cinedance. Non resta che attendere le 14.30 del 30 ottobre adesso, ma solo dopo essere subito corsi ad iscriversi al canale YouTube dei Fratelli Noir, come raccomanda Gangemi per essere sicuri di non perdersi nulla di questo nuovo ed entusiasmante progetto!