ARTE - Al Museo Guggenheim Bilbao la mostra ’ Kandinsky’, fino al 23 maggio 2021

Proveniente dagli straordinari fondi della Fondazione Guggenheim di New York, la mostra presenta l’evoluzione artistica di uno dei principali innovatori della pittura degli inizi del XX Secolo suddivisa in quattro sezioni geografiche. Kandinsky intraprende una crociata contro i valori estetici convenzionali e imposta una nuova tematica basata esclusivamente sulla “necessità interiore” dell’artista, sul suo desiderio per un futuro più spirituale attraverso il potere trasformatore dell’arte. Via via che i suoi tratti calligrafici e le sue forme ritmiche rivelano sempre meno i segni delle sue origini figurative, Kandinsky inizia a sviluppare l’astrazione e a formulare quello che denomina “il potere nascosto della tavolozza”. Per Kandinsky anche le forme più astratte hanno un contenuto espressivo ed emozionale: il triangolo incarna azione e aggressività, il quadrato significa pace e calma, il cerchio il regno spirituale e cosmico.