Aspettando Etnabook 2021: gli incontri di marzo

I mesi che separano dalla prossima edizione di Etnabook, Festival Internazionale del Libro e della Cultura di Catania saranno ricchi di appuntamenti online dedicati al mondo della letteratura e non solo. Lo staff e la direzione organizzativa sono al lavoro da mesi per presentare al pubblico un calendario fitto di nuove idee con lo scopo di portare la cultura al centro del pensiero sociale, soprattutto dopo il lungo periodo di assopimento a causa delle restrizioni per la limitazione del contagio da Covid-19. Tra i protagonisti del calendario di eventi letterari che coinvolgerà le pagine social dedicate al Festival, spicca la rubrica di recensioni online Quarta di Copertina, a cura di Maria Giovanna Bucolo. Ogni settimana un appuntamento con autori e libri diversi, pronti per essere consigliati al pubblico di appassionati.

Anche quest’anno, inoltre, non mancheranno gli incontri online di Aspettando Etnabook 2021 - Online Special Edition che ospiteranno alcuni dei maggiori autori del panorama letterario contemporaneo e le loro ultime opere. Tra gli ospiti: Marco Onnembo, Valerio Varesi, Valerio Musumeci, Luca Viscardi, Francesco Zarzana, Domenico Seminerio, Ornella Sgroi, Daniela Stallo, Giusy Sciacca e Anna Bertini. A questo proposito, un ringraziamento particolare va a Salvatore Massimo Fazio e al suo blog Letto, riletto, recensito! per il grande lavoro di promozione culturale che ha svolto durante la pandemia e sta svolgendo tuttora, con le dirette giornaliere sul gruppo Quelli che...letto, riletto, recensito!, ospitando più volte incontri in partnership con Etnabook. A completare la lista degli eventi che Etnabook riserverà agli amanti della lettura, ci sarà una grande novità: la raccolta antologica di alcuni tra i migliori racconti brevi e poesie che hanno concorso al Premio Etnabook - Cultura sotto il vulcano della scorsa edizione, la cui uscita è prevista proprio per il mese dell’equinozio di primavera.

Tutti gli appuntamenti online della manifestazione culturale saranno visibili e trasmessi dalle Pagine Ufficiali Facebook e Instagram e dal canale Youtube Penso Positivo.

L’evento Etnabook Festival è organizzato dall’associazione culturale NO_NAME presieduta da Cirino Cristaldi. Per tutti gli aggiornamenti, è possibile consultare le pagine Facebook e Instagram ufficiali e il sito internet www.etnabook.it

Di seguito, gli appuntamenti di Aspettando Etnabook previsti per il mese di marzo:

3 marzo - Marco Onnembo con La prigione di carta (Sperlink&Kupfer)

5 marzo - Valerio Varesi con L’ora buca (Frassinelli)

7 marzo – Valerio Musumeci con Agata rubata (Bonfirraro Editore)

10 marzo - Luca Viscardi con La vita a piccoli passi (Sperlink&Kupfer)

12 marzo - Francesco Zarzana con Iscariota (Progettarte Edizioni)

14 marzo - Domenico Seminerio con L’inganno a Pilato (Algra Editore)

17 marzo – Ornella Sgroi con È la coppia che fa il totale (HaperCollins)

19 marzo – Daniela Stallo con Bruciati Vivi (Edizioni Arkadia)

21 marzo - Giusy Sciacca (Kalos Edizioni)

24 marzo – Anna Bertini con Le stelle doppie (Edizioni Arkadia)

http://etnabook.it/