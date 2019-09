Aspettando Etnabook: anteprima del primo Festival del libro di Catania con Cristina Cassar Scalia

Annunciati i semifinalisti del concorso letterario “Etnabook, Cultura sotto il vulcano” delle sezioni A-B e i finalisti della sezione C e della sezione Booktrailer

Tutto pronto per la prima edizione di Etnabook, Festival del libro e della cultura di Catania. Il 19, 20 e 21 settembre tutta la zona etnea sarà invasa da un grande fermento culturale, prova del fatto che la popolazione ha voglia di presidi letterari che diano uno slancio al bagaglio culturale che già possiedono, incrementando il proprio pensiero critico. Tematica di questa prima edizione sarà l’antifascismo nella sua accezione contemporanea. Tutti gli incontri con autori, editori, librai, studenti e appassionati, infatti, saranno uno stimolo per dialogare e riflettere impegnandosi con il fine di tutelare e salvaguardare i valori legati alla democrazia e alla libertà. Con questo presupposto, il direttivo è orgoglioso di annunciare l’evento di anteprima del Festival: “Aspettando Etnabook”. Venerdì 13 settembre alle ore 18.30 presso il Museo Storico del Carretto siciliano di Aci Sant’Antonio (Via Vittorio Emanuele 120) sarà presentato il libro della scrittrice catanese Cristina Cassar Scalia, La logica della lampara, edito da Einaudi. La moderazione sarà a cura di Maristella Bonomo. L’evento è organizzato in collaborazione con il comune di Aci Sant’Antonio e della libreria Mondadori di Piazza Roma, Catania. Etnabook è anche il concorso letterario “Cultura sotto il vulcano”. A presiedere la giuria della sezione Poesia, personaggi del mondo dell’editoria e della cultura locale: Agnese Maugeri (giornalista), Dario Miele (autore e giornalista) e Marco Tomaselli (editore). Mentre, per la giuria tecnica del concorso, ci sono personalità come Sal Costa (autore e produttore di testi musicali), Nunzio Famoso (docente dell’Università degli Studi di Catania), Salvatore Massimo Fazio (scrittore, filosofo e psicopedagogista), Mariateresa Papale (giornalista), Milena Privitera (autrice e giornalista), Debora Scalzo (scrittrice e sceneggiatrice cinematografica) e Samantha Viva (autrice e giornalista). Presidente di giuria è Salvatore Massimo Fazio che dichiara entusiasta: “Sono molto onorato che il primo festival internazionale della letteratura e della cultura che si svolge nella città che mi ha dato i natali mi vede protagonista nel ruolo di presidente della giuria. Ringrazio l’organizzazione che si muove da diverso tempo per la realizzazione del primo importante festival del libro a Catania. La bellezza di far il giurato è stata nel vedere lo spoglio, nel combattere, nel sapere chi saranno i vincitori. Sono arrivate più di 500 opere tra cui inediti che hanno ottenuto punteggi non indifferenti e anche personaggi che hanno presenziato alle semifinali del Premio Strega e del Premio Campiello. Sono davvero onorato.”

La serata di premiazione di tutti i concorsi del Festival si svolgerà il 19 settembre nel suggestivo cortile della CGIL Catania e sarà presentata dall’imprevedibile duo Margherita Ingoglia e Simone Rausi. Il direttivo, presieduto da Cirino Cristaldi, Giampiero Gobbi e Sara Adorno è davvero orgoglioso dell’esito del concorso letterario. “Sono arrivate tantissime opere di qualità” affermano “segno che la cultura e l’amore per la scrittura non sta tramontando, ha solo bisogno di trovare chi gli dia spazio per potersi esprimere.” La parola è l’arma più potente che abbiamo, usiamola bene.

Di seguito i semifinalisti delle sezioni A-B e i finalisti della sezione C e della sezione Booktrailer.

L’evento Etnabook Festival è organizzato dall’associazione culturale NO_NAME in collaborazione con CGIL Catania.

Semifinalisti Sezione Poesia

Silvia Buda, Giusy Sugi, Carmela Giarratana, Michele Nigro, Gianluca Stival, Fabiana Muni, Giuseppe Gaudino, Fabrizio Leoni, Giovanni Macrì, Maria R. Marcenò, J. A. Tirotta, Marta Limoli, Giovanni Bottaro, Caterina Carbone, Chiara Scerba, Gabriele Dell’Aria, Domenica Blanda, E. M. Romano, Filippa Sposito, Francesco Rizza, Gianni Spiaggia, Giovanna Contrino, Giulio Andò, Giuseppe La Rocca, Salvatore Canto, Filomena Lombardo, Giovanni Sollima, Vanessa Leonardi, M. A. Sansalone, Pietro Zingale, Salvatore Di Dio, Carlotta Bonadonna, Giuseppe D’Agrusta, M. Cirafici, M. E. Randazzo, Francesca Vinci.

Semifinalisti Sezione Narrativa/Saggio

Ai piedi di sua maestà - Agata Bonanno; Vivere la parentesi - Nadia Beber; Il tappeto - Vincenzo Baldi; Alice è tornata nel Paese delle Meraviglie - Antonio Agosta; Avrei voluto parlarti di me - Daniela Trovato; Faccia di luna - Fabiana Muni; Il comodino metaforico - Fabiana Muni; Vincerai il premio Nobel - Marco Coppelli; Liberaci dai nostri mali - Katya Maugeri; Sangue criminale - Giovanni Macri’; Notturno veneziano - Angelo Coco; La lettera di Emma - Salvatore Varsallona; La strada verso il traguardo - Silvia Turello; Un angelo in blu - Gianni Gravina; Vita in frantumi - Cateno Tempio; I cocci del mio alfabeto - Filomena Lombardo; Vite bisestili - Enrico Inferrera; Palazzi e nobiltà - Salvatore Bella; Le ragioni del cuore - Anastasia Gambero; Rebel - Danila Trapani; #Vadoinerasmus - Antonio Morelli; La rampicante - Davide Grittani; Con il vento a favore - Roberta Capriglione; Ippoparty - Francesco Gianino; Ufficio salti mortali - Enrico Morello; Il tango dei topi di fogna - Dario Snaidero; La breve vita del sole nascente - Dario Snaidero; Non sempre la fortuna si chiama Fortunato - Giusy Africano; Non sarà mai una dea - Grazia La Paglia; L’ombra del naviglio - Gabriele Macchiarella; Quattro archi sul mare - Alessandra Alioto; Verginità rapite - Ismete Selmanaj Leba; Quasi quasi resto - Manuela Tacconi; Medusa - L’arte di un furto - Floriana Currao; La sindrome della trasfigurazione - Maria Costanza; Dopo il buio - Merilia Ciconte; La scatola dei cioccolatini - Mariacristina Di Pietro; Io e Alda Merini - Eleonora Giovannini; Blu stanzessere - Roberta Zanzonico; Dalla parte opposta - Valerio Vigliaturo; Ego e libido - Pee Gee Daniel; Il diwan rosso - Placido Petino; Oltre gli sguardi - Rossella Campisi; Il venditore di uova rotte - Clemente Cipresso; L’ora meridiana - Paolo Musa; Il postino di Mozzi - Fernando G. Castanar.

Finalisti Sezione Un libro in una pagina

Enrico Inferrera, Oltre il sipario; Carlotta Bonadonna, Il glicine della memoria; Angela Longo, Margherite tra i libri; Pietro Zingale, Magia; Giuseppina Crispi, Costanza e il mare.

Finalisti sezione Booktrailer

Magnolia - Hearts On Fire, Alice Dc; Anam - Il Viaggio, Giuseppe Spampinato; Il Tappeto, V. Giuseppe Baldi; Estelle, Massimo Piccolo; Tangue. La Lingua Del Tango, Marta Limolì.

