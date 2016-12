Assegnati i premi della XXVa edizione del “Domenico Meccoli Scriveredicinema”.‏

Sabato 12 novembre, Cinecittà Studios di Roma ospiterà la XXV edizione del Premio Domenico Meccoli - ScriverediCinema, su iniziativa dell’Associazione Culturale Amarcord, in collaborazione con il Comune di Spoleto e il S.N.G.C.I., assegnando un riconoscimento a quanti si adoperano per la promozione della cultura cinematografica italiana, in onore di Domenico Meccoli, illustre giornalista, sceneggiatore, storico e critico cinematografico, inviato di Epoca a Parigi, direttore della Mostra di Venezia, membro di giuria nei più importanti festival cinematografici del mondo e fondatore del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani (S.N.G.C.I.), il tutto nell’ambito della giornata conclusiva della XXXV edizione di Primo Piano sull’Autore, la tradizionale rassegna del cinema italiano, dedicata quest’anno a Pasquale Squitieri - Il piacere della libertà.

I premi verranno assegnati a chiusura della giornata conclusiva della rassegna, che si articolerà, presso la Sala Fellini di Cinecittà Studios, in diverse tappe:

Ore 10: Convegno “Tradizione e modernità: 8 e ½ incontra i protagonisti del nuovo cinema italiano” coordinato da Marco Spagnoli

Ore 14.30: Convegno “Pasquale Squitieri - Il piacere della libertà” coordinato da Valerio Caprara, con storici e critici del cinema e con attori, attrici, produttori e sceneggiatori che hanno collaborato con lui. Assicurata la presenza di Claudia Cardinale, protagonista di molti film dell’autore.

In serata prosegue la consegna dei riconoscimenti assegnati dalla Giuria del premio Domenico Meccoli – ScriverediCinema:

Premio alla Carriera: Giorgio Gosetti;

Premio speciale alla carriera per i 70 anni del SNGCI: Mario Di Francesco

Critico cinematografico: Paolo Mereghetti

Giornalista cinematografico per la televisione: Daniela Bisogni;

Giornalista cinematografico: Stefano Stefanutto Rosa;

Giornalista cinematografico Radio Pubblica: Franco Dassisti;

Giornalista cinematografico Radio Privata: Luca Pellegrini;

Periodico Specializzato: Mario Mazzetti per Vivilcinema;

Magazine on-line: Paolo Micalizzi per Carte di Cinema;

Libro sul Cinema di Autore Italiano: “Attraverso lo schermo - Film visti e film fatti”, di Corrado Farina;

Opera prima:”Ho amici in paradiso” di Fabrizio Maria Cortese

Giornalista o testata emergente, in ricordo di Luca Svizzeretto (in collaborazione col SNGCI): Quinlan.it

Opera prima di contenuto civile o sociale, in ricordo di Carlo Tagliabue (assegnato dal CSC): “La pelle dell’orso” di Marco Segato

Inoltre verranno insigniti di menzione speciale le seguenti monografie sui più grandi rappresentanti del cinema italiano: “Lo specchio dipinto - Ettore Scola e dintorni” a cura di Paola Dei, “I film di Aldo Fabrizi” di Enrico Lancia e Fabio Melelli, “Gabriele Ferzetti” di Massimo Giraldi.

A conclusione della serata, Pasquale Squitieri, protagonista della rassegna, insieme a Claudia Cardinale, riceverà dal sindaco di Spoleto Fabrizio Cardarelli e dall’Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Spoleto, Camilla Laureti, la targa onorifica della città di Spoleto.