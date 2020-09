AURA FOR SCHOOL” iniziativa per l’apertura delle scuole dal 14 settembre al 25 ottobre 2020

Il Centro Commerciale Aura nell’ambito delle sue iniziative promozionali propone un’azione di solidarietà e di radicamento con il territorio, legata alla clientela e allo shopping in galleria. A partire dal 14 settembre al 25 ottobre presenta “Aura for School”, un’iniziativa indetta per la ri-apertura delle scuole e del ritorno dei ragazzi in aula. Un progetto solidale nato dall’idea di supportare le scuole rimaste chiuse durante la fase di lockdown che si preparano a riaccogliere gli studenti.

Per poter partecipare il cliente dovrà registrarsi con il proprio smartphone su un sito mobile dedicato compilando un apposito form. Parteciperanno all’iniziativa le 11 scuole facenti parte del Municipio XIII, Municipio di appartenenza del Centro Commerciale Aura. Ciascun cliente dopo un acquisto in galleria avrà la possibilità di caricare il proprio scontrino a favore di una delle scuole coinvolte nell’iniziativa, al termine di “Aura for School”, la scuola che avrà totalizzato il punteggio più alto vincerà il budget solidale dal valore di € 4.000,00, spendibile in materiale didattico.

