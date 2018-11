Bando Inail: sicurezza sul lavoro, la sesta edizione del premio Sartori punta sui giovani e sui nuovi linguaggi audiovisivi

Il concorso nazionale, dedicato al presidente dell’Inail scomparso prematuramente nel 2011, torna con una formula rinnovata, aperta a campagne di comunicazione e cortometraggi realizzati da under 35. Il 9 gennaio 2019 la scadenza per la presentazione delle candidature

La sesta edizione del premio nazionale Marco Fabio Sartori, dedicato al presidente dell’Inail scomparso prematuramente nel 2011, punta sui giovani tra i 18 e i 35 anni e sui nuovi linguaggi della comunicazione per diffondere la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso la realizzazione di prodotti audiovisivi, con una nuova sezione dedicata alle campagne di informazione ad affiancare quella storica dei cortometraggi.

Le opere presentate dovranno ispirarsi al tema della promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento ai settori che presentano maggiori criticità, come l’edilizia, l’agricoltura, il trasporto merci su strada, e gli ambienti confinati o sospetti di inquinamento.

La sezione dei cortometraggi è aperta a documentari, film o reportage di durata compresa tra i tre e i 10 minuti, mentre per le campagne di comunicazione sono richiesti l’illustrazione del progetto complessivo, il documento di ideazione creativa, la pianificazione media e i prodotti realizzati, come l’annuncio stampa e gli spot radiotelevisivi.

Il termine per la presentazione dei lavori scade alle ore 15 del 9 gennaio 2019. Ad assegnare i premi sarà una giuria di qualità composta da artisti, critici, scrittori ed esperti sui temi della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Ai vincitori di entrambe le sezioni andranno cinquemila euro, mentre i secondi e i terzi classificati riceveranno, rispettivamente, tremila e mille euro.

Per tutti i vincitori e i classificati al secondo e terzo posto, che saranno premiati a Milano in occasione di un evento dedicato ai temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, è prevista inoltre la possibilità di partecipare nel corso del 2019 all’attività di comunicazione Inail, attraverso uno stage non retribuito presso l’Istituto, o di svolgere un periodo di affiancamento presso la sede dell’agenzia che realizza le sue campagne informative.

Istituito nel 2012 per ricordare il grande impegno profuso da Sartori per la promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, fino all’anno scorso il concorso è stato promosso dalla Direzione regionale Inail della Lombardia. Alla luce della sua efficacia per la diffusione sempre più capillare della cultura della prevenzione, la nuova edizione è stata ampliata a livello nazionale, affidandone l’organizzazione alla struttura centrale Inail, e sarà accompagnata da iniziative di comunicazione collaterali destinate a rafforzarne il messaggio.

