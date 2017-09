Al via la X edizione del “Trofeo Letterario La Centuria e La Zona Morta” per racconti fantasy con la collaborazione dell’Associazione “A Campanassa” di Savona e della manifestazione “Savona International Model Show 2018”.

L’Associazione Culturale “La Centuria” e il sito “La Zona Morta” gestiranno le varie fasi dell’iniziativa e selezioneranno, tra gli scritti pervenuti, i racconti finalisti, i quali saranno poi valutati da una Giuria di qualità costituita da scrittori quali Davide Longoni, Donato Altomare, Marina Lenti, Giovanni Mongini, Alessio Banini, Anna Giraldo ed Emanuele Manco, oltre a esperti appassionati del settore dell’Associazione “La Centuria”, dalla Prof.ssa BOTTINELLI Simonetta dell’Associazione “A Campanassa” e da autori di giochi.

Ciascun testo verrà giudicato per l’originalità della trama e della scrittura, per la forma e la chiarezza narrativa.

Per i primi cinque racconti classificati sono previsti un attestato, una medaglia e la pubblicazione sul sito internet de “La Centuria” (www.lacenturia.it), sul sito internet “La Zona Morta” (www.lazonamorta.it), sulla rivista cartacea “La Zona Morta Magazine” e sul sito di GdR www.dark-chronicles.eu, nonché sulla brochure cartacea ufficiale dedicata alla “Savona International Model Show” prossima ventura e un libro a testa offerto dalle Edizioni Il Foglio Letterario.

Inoltre il primo classificato riceverà un Premio di 200,00 Euro, il secondo un Premio di 100,00 Euro e il terzo un Premio di 100,00 Euro in buono-libri.

Per partecipare inviare i testi (max 4 per partecipante e max 21.600 caratteri, spaziature fra parole incluse) in formato .rtf e .txt a: associazione@lacenturia.it, longdav@libero.it e letteratura@dark-chronicles.eu.

La partecipazione al “Concorso letterario La Centuria e La Zona Morta” è pari a Euro 7,00 (sette/00), da versarsi tramite ricarica/accredito su Carta PostePay n. 4023 6009 1499 9893 intestata a Davide Longoni.

La scadenza è prevista per il 24 dicembre 2017, mentre la cerimonia di proclamazione dei vincitori avrà luogo nella tarda mattina/primo pomeriggio del giorno domenica 14 gennaio 2018 all’interno della Torre medievale del Brandale, Piazza del Brandale 2, a Savona (SV).