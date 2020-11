Banksy a Roma....non disperiamo!

Da appassionati dell’arte di Banksy, pubblichiamo un comunicato del Chiostro del Bramante di Roma, che ospita la mostra sull’artista di Bristol.

"Caro pubblico,

abbiamo investito molte risorse e tempo affinchè le visite al Chiostro del Bramante fossero in sicurezza: così è successo e così può testimoniare chi di voi è stato qui, a tutti il nostro Grazie. Ora seppur con rammarico e difficile comprensione, prendiamo atto delle decisioni, dandovi appuntamento il 4 dicembre 2020 alla riapertura con la mostra BANKSY A VISUAL PROTEST, che in ottemperanza all’ultimo DPCM è temporaneamente sospesa a partire da venerdì 6 novembre. Lavoreremo in questo periodo, per quanto possibile e concesso, tramite il sito e i nostri social per rispondere alle vostre domande, per continuare a raccontare le nostre attività, per tenervi compagnia. In particolare, per i ragazzi, prosegue il nostro impegno a favore delle scuole, con i progetti di didattica a distanza. Continuiamo a credere che l’arte e la cultura migliorano la vita di tutti, per questo ci impegniamo".

BIGLIETTI MOSTRA

I biglietti acquistati per la Mostra BANKSY A VISUAL PROTEST per il periodo di chiusura non andranno perduti. Il Chiostro del Bramante garantisce il riposizionamento dei biglietti acquistati a parità di fascia oraria in nuove date, a partire dal primo giorno di riapertura ufficiale da parte delle autorità. Per ottenere nuovi ingressi è necessario inviare una mail a infomostra@chiostrodelbramante.it contenente una copia dei biglietti non utilizzabili, il documento del referente dell’acquisto e una proposta di nuova data e orario. Per motivi di sicurezza non sarà possibile aver accesso alla mostra con un biglietto non utilizzato senza prima aver concordato un nuovo accesso con il Dipartimento educativo via mail.