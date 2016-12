Il comune di Roma (Assessorato alla crescita culturale), Teatri in Comune e Zètema - Progetto cultura presentano La compagnia teatrale diretta da Francesco Maria Cordella in Barbieri di Marina Pizzi per la regia di Silvio Giordani con Francesco Maria Cordella, Carmen Di Marzo ed Enzo Casertano. Lo spettacolo andrà in scena al Teatro Tor Bella Monaca di Roma dal 29 settembre al 2 ottobre alle ore 21,00 dal giovedì al sabato e alle ore 17,30 la domenica

Dopo essere stata presentata a Ponza Estate 2015, la manifestazione culturale estiva che si tiene ogni anno sull’isola di Ponza, e alla 30. Todi Festival, Barbieri, la pièce teatrale scritta da Marina Pinzi e diretta da Silvio Giordani, sarà in scena al Teatro Tor Bella Monaca di Roma dal 29 settembre al 2 ottobre.

Il decorso narrativo dell’opera è scandito dall’alternanza di intermezzi comici a momenti di più elevata intensità drammatica. La commedia, infatti, sviluppa, tra un colpo di scena e l’altro, il complesso rapporto tra un uomo ed una donna apparentemente molto lontani fra loro. Sullo sfondo un’altra protagonista, l’isola di Ponza con i suoi costumi e le sue tradizioni.

La commedia è ambientata nell’isola di Ponza durante i festeggiamenti del patrono San Silverio. Vincenzo (Francesco Maria Cordella), ponzese di nascita ma milanese d’adozione, dopo essere diventato uno dei più famosi hairdresser della capitale della moda, ritorna nella sua isola natia ed apre un salone di barbiere innovativo, un "Barber web”. Intanto, Fiore (Carmen Di Marzo), la sua assistente – che sogna di diventare una rock star – aspetta una risposta che potrebbe cambiarle la vita. E, tra di loro, si inserisce, con incursioni comiche, Fortunato (Enzo Casertano), il “ponzamericano”.