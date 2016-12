Baubeach Roma, 17 settembre: le Costellazioni familiari

Al Baubeach® di Maccarese un pomeriggio dedicato alle costellazioni familiari. Sabato 17 settembre, dalle 15 alle 19 si potrà assistere e interagire con i Movimenti dello Spirito che fanno parte della nostra storia personale per agevolare, supportare, o iniziare un percorso interiore. A metà tra seduta psicanalitica e incontro empatico collettivo, l’iniziativa, curata da Roberta Calandra, permette, grazie ad una rappresentazione simbolica, di godere di una visione oggettiva, o comunque alternativa, delle dinamiche nascoste che legano una persona alla propria famiglia e al proprio sistema di appartenenza: un’occasione per conoscere la nostra propria realtà oltre l’illusione dell’ego. Le Rappresentazioni Sistemiche aiutano infatti ad individuare un modo più appropriato e soddisfacente di rapportarsi, migliorando in genere la relazione con se stessi e con il mondo, in un processo graduale e creativo di accettazione e perdono. Esse sembrano dimostrare che ogni famiglia, come ogni sistema (squadra, gruppo, corpo, ambiente di lavoro, ambiente scolastico, stirpe, razza, nazione, ecc.), possiede un proprio Campo Cosciente, con il quale si può entrare in contatto per ricevere informazioni importanti su ciò che disturba o favorisce l’equilibrio nelle relazioni tra i suoi componenti. Perché “Amore è proprio questo: riconoscere che ogni cosa, così com’è è bella e buona” e “Ciò che accade per amore e che grazie all’amore viene conservato, può essere annullato solo nell’amore” (Bert Hellinger)

Continua così l’azione “empatica” del Baubeach® che quest’anno ha sviluppato costantemente iniziative – dallo yoga al biocentrismo – mirate allo sviluppo delle relazioni interpersonali: un concetto che lega tanto gli umani fra loro quanto gli stessi con tutti gli esseri viventi. E per la fine della stagione l’incontaminato lido di Maccarese, disteso su una riserva naturale di 7000 metri quadri, propone una tessera annuale di soli 6 euro.

COSTELLAZIONI FAMILIARI

COSTO: 50 EURO per i partecipanti attivi (massimo 8)

La partecipazione dei rappresentanti è gratuita,

E’ possibile anche solo assistere al lavoro su richiesta

PER INFO E PRENOTAZIONI: roberta.calandra@gmail.com

