Torino 2016 - Between Us

Protagonista del galà d’apertura del trentaquattresimo Torino Film Festival la commedia indipendente di Rafael Palacio Illingworth, Between Us. Dopo il debutto nel 2009 con Macho, vincitore al Raindance Film Festival di Londra nel 2010, il regista torna a esaminare in maniera più matura le relazioni di coppia, girando a Los Angeles ciò che si può definire un ode alla crisi dell’amore contemporaneo.

I trentenni Henry (Ben Feldman) e Dianne (Olivia Thirlby), sono pronti a compiere il grande passo: comprare casa, trasferirsi in un quartiere tranquillo, sposarsi e mettere in cantiere un bimbo. O forse no. Lo sbiadirsi della spensieratezza, della passione e del desiderio di scoprire l’altro conducono i due a domandarsi come sarebbe ricominciare, abbandonarsi alle tentazioni che la vita gli propone. Finché l’immaginazione cede il passo alla realtà e veste i panni di Veronica (Analeigh Tipton), la sensuale e spudorata "bad girl" che Henry incontra per caso, e Liam (Adam Golberg) l’intrigante artista con cui Dianne si spinge oltre dopo una furiosa lite con il suo compagno. Affrontare le conseguenze delle proprie decisioni rafforzerà o distruggerà la loro unione.

Between Us, inserito nella sezione Festa Mobile, cristallizza su pellicola il momento della fine dell’inizio di un amore, il disgregarsi e ricongiungersi, la pressione del diventare adulti. Si tratta di un film che stimola l’empatia dello spettatore e parla a una generazione ricca di incertezze, spaventata dall’idea di monogamia come perdita della libertà e alla continua ricerca di stimoli per placare le insicurezze che ne derivano.

Illingworth sceglie una pacatezza tecnica e stilistica che lascia spazio al racconto. La macchina da presa è a servizio della narrazione senza rubare la scena, così come il montaggio. Le inquadrature si prendono il loro tempo, danzando intorno ai personaggi e onorando lo stile del cinema classico. Il tutto per regalare uno spaccato di vita così reale e vicino che quasi intimidisce.