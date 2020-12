’Beyond the Sun’, il film con Papa Francesco, proiettato a Natale nella casa famiglia di Battipaglia

Un Natale sognato e fatato: è stato questo il piccolo miracolo realizzato nella comunità alloggio per minori «Casa Dolce Casa» di Battipaglia (SA), all’interno della quale Invisible Carpet ha allestito una vera e propria mini-sala cinema e proiettato ben due film per la gioia incontenibile dei ragazzi, rapiti dalla magia del cinema.

Prodotto da Andrea Iervolino e Monika Bacardi, Beyond The Sun, una storia moderna di speranza, fede e coraggio basata su racconti tratti dalla Bibbia con la partecipazione e la presenza ispiratrice di Sua Santità Papa Francesco, è stato proiettato nella casa famiglia il 25 dicembre.

Il film è una storia di avventura particolarmente adatto ai bambini, perché racconta di cinque ragazzi provenienti da diverse culture che superando vari ostacoli in una regione selvaggia, mentre sono alla ricerca di Gesù, lo troveranno proprio attraverso il mondo che li circonda.

«È un film nato dalla volontà di Papa Bergoglio di divulgare il messaggio cristiano e siamo davvero felici che abbia fatto compagnia ai ragazzi della comunità Casa Dolce Casa proprio il giorno di Natale, ricordando a tutti quanto sia importante ritrovarsi nella fede e nelle buone azioni in questi giorni. E soprattutto in questo momento storico unico, che limita il ritrovo degli affetti, gli abbracci, la condivisione in famiglia, ma che ci unisce nella preghiera e nella speranza di essere finalmente ad un epilogo storico importante», spiega il produttore Andrea Iervolino.

Il film è stato scritto e diretto da GRACIELA RODRIGUEZ GILIO, consigliere del Cardinale Jorge Bergoglio, ora Sua Santità Papa Francesco, una psichiatra specializzata in traumi psichici che ha lavorato in questo campo per 38 anni e in 11 paesi diversi, fornendo aiuto alle vittime di abusi e di calamità.

Beyond The Sun è un film emozionante che impegna spiritualmente il pubblico di tutte le età incoraggiandolo a vivere la propria vita al meglio, facendo scelte giuste e aiutando gli altri.

*************

La Comunità Alloggio “Casa dolce casa” è una struttura a carattere residenziale che accoglie n. 4 minori di sesso maschile, di età compresa tra 8 e 18 anni ed è gestita dalla Cooperativa Sociale “Fili d’erba”. La struttura è nata nell’anno 2006 a Montecorvino Rovella – località Occiano e nel dicembre 2015 è stata trasferita a Battipaglia in località Belvedere. In questi anni sono stati accolti decine di ragazzi che sono stati affiancati e seguiti in tutte le varie fasi della crescita nel rispetto primario del minore e con una particolare attenzione alla famiglia di origine e alla concertazione con i servizi sociali territoriali. Grande importanza viene attribuita anche alla quotidianità, non solo come contenitore spazio-temporale di ciò che accade, ma soprattutto come luogo in cui realizzare il vissuto di ogni giorno, che incide in maniera sensibile sulla qualità della vita all’interno della struttura stessa.

Il servizio prevede l’accoglienza e la cura dei minori, una costante azione educativa, assistenza e tutela, gestione della quotidianità ed organizzazione della vita, così come avviene nel normale clima familiare, coinvolgimento dei minori in tutte le attività di espletamento della vita quotidiana, inteso come momento a forte valenza educativa. Inoltre, grazie ad una valida e qualificata equipe multidisciplinare, vengono assicurati: sostegno scolastico, formazione - inserimento – orientamento lavorativo, supporto psicologico, attività ricreative e sportive interne ed esterne alla struttura. La Comunità vuole offrire un contesto adeguato a rappresentare un riferimento sicuro e una presenza stabile dal punto di vista affettivo, realizzando una situazione che offra esperienze di collaborazione, partecipazione e responsabilizzazione, in un luogo che renda possibile la socializzazione tra minori e l’identificazione con figure adulte significative.