Bobbio, 4/18 agosto: seminario critica cinematografica 2018

Il BobbioFilmFestival, la Fondazione Fare Cinema e il Comune di Bobbio, nell’ambito del Progetto Fare Cinema per la direzione artistica di Marco Bellocchio e in concomitanza con il corso di alta specializzazione in regia cinematografica, organizzano la IX edizione della Cinema Summer School - Seminario residenziale di critica cinematografica.

Il corso si terrà a Bobbio (PC) dal 4 al 18 agosto 2018 e prevede laboratori, lezioni e seminari a cura di Ivan Moliterni (docente, saggista e critico cinematografico), con interventi, testimonianze e lezioni di alcuni dei più autorevoli esponenti della critica cinematografica italiana, tra i quali Enrico Magrelli (autore e conduttore dello storico programma di Rai Radio 3 Hollywood Party) e Giona A. Nazzaro (delegato generale della Settimana Internazionale della Critica alla Mostra del Cinema di Venezia).

Affiancate dalla visione dei film, le esercitazioni riguarderanno le forme della recensione, l’attacco e la chiusura di un pezzo, il lavoro sul ritmo della scrittura, la realizzazione dell’intervista, l’analisi e l’interpretazione del film. Oltre ai critici sarà possibile incontrare attori e registi presenti durante le giornate del festival e accedere gratuitamente a tutte le proiezioni.

I posti disponibili sono 30, previa selezione. Per partecipare e candidarsi alla selezione occorre scrivere la recensione (max 3.000 battute, spazi inclusi) di un film italiano uscito nelle sale nel 2018. Il materiale, insieme all’indicazione della propria data di nascita, va inviato entro il 28 luglio 2018 alla mail seminariocritica@bobbiofilmfestival.it.

I corsisti avranno anche la straordinaria opportunità di comporre la giuria ufficiale del festival e di scegliere i film da premiare, rispettando i criteri di valutazione appresi durante il seminario.

I candidati selezionati riceveranno una comunicazione via mail e, per confermare la loro adesione, potranno versare la quota di partecipazione, che è fissata in € 190.

Al termine del seminario sarà rilasciato un attestato di frequenza. I corsisti interessati potranno ottenere la certificazione ufficiale del numero di ore complessive, necessaria per la richiesta dei crediti formativi universitari ai docenti di riferimento.

L’organizzazione del festival darà indicazioni per il pernottamento a Bobbio durante il corso.

Informazioni:

www.bobbiofilmfestival.it

www.comune.bobbio.pc.it

seminariocritica@bobbiofilmfestival.it