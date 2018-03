Bogart lo beveva...nel bicchiere! ROMA WHISKY FESTIVAL 2018 i premi finali e i numeri

Si è tenuta a Roma, sabato 3 e domenica 4 marzo 2018, presso il Salone delle Fontane all’Eur (via Ciro il Grande, 10) la settima edizione di Roma Whisky Festival by Spirit of Scotland, il più importante festival di settore italiano. Imperdibile appuntamento per tutti coloro che vivono il mondo del whisky, Roma Whisky Festival si è confermato un evento ricco di degustazioni, masterclass, seminari sulla mixology, incontri affidati a esperti del settore con l’obiettivo di creare appuntamenti ad alto contenuto di “single malt”. Il tutto con la direzione artistica di Andrea Fofi, affiancato dai due whisky consultant, Pino Perrone e la scozzese Rachel Rennie.

Un incremento di pubblico del 15% rispetto alla scorsa edizione, con circa 4500 visitatori in due giorni, a fronte di 60 aziende di whisky e 10 di cognac & armagnac presenti, oltre alle 10 aziende extra-whisky (food, sodati, bar tools) e i 6 cocktail bar presenti, da Roma il The Jerry Thomas Project, l’Argot, il Banana Republic, il Bar Botaniko e il Freni e Frizioni e il The Spirit di Milano. Oltre 70 i giornalisti accreditati e oltre 2000 etichette rappresentate con whisky provenienti da: Scozia, Irlanda, Galles, Stati Uniti, Canada, Giappone, India, Francia, Italia (con la Puni), Islanda, Taiwan e Australia. Sedici le masterclass e sette i seminari dedicati alla mixology. Come di consueto sono stati consegnati i premi del festival, per i migliori whisky, valutati, come di consueto, da una giuria di esperti secondo la regola del blind tasting.

Categoria Best Single Scotch Malt

1) Bowmore 25 yo (Bacardi / Martini & Rossi)

2) Aultmore 25 yo (Bacardi / Martini & Rossi)

3) Ardbeg An Oa (Moet-Hennessy)

Categoria Best World Whisky

1) Kirin Whisky (Rinaldi)

2) Puni Sole (Puni Distillery)

3) Akashi Meisei (Meregalli)

Categoria Best Single Cask

1) Glenfarclas The Family Cask 1998 (Rinaldi)

2) The Glenlivet Single Cask Meiklour (Pernod-Ricard)

3) Wilson & Morgan Ledaig 2008 (Rossi & Rossi)

La settima edizione presenterà masterclass di noti brand e ospiti internazionali del mondo della miscelazione, che terranno seminari e talk. Tra le masterclass confermate, quella sui whisky giapponesisull’Ichiro’s Malt della distrilleria Chichibu, la masterclass su Penderyn Wales Whisky e quella di Ken Lindsay, International Brand Ambassador di Chivas Brothers, che tratterà delle nuove referenze legate a Ballantine’s e la Masterclass Glenfarclas con 2 single cask family reserve e 2 original bottling non ancora svelati dall’azienda. Inoltre, i mini-corsi da 25 minuti sull’ABC del whisky per i neofiti. Tra gli altri eventi, il seminario mixology con il Bar Termini di Londra insieme all’Untitled, sempre di Londra. Quindi, le masterclass con ospiti illustri: Paul John, che tratterà del whisky indiano proveniente da Goa; lo Special Release 2017 di Diageo; la masterclass Pendryn: Un viaggio attraverso i metodi di produzione di Penderyn, “new make spirit” e le espressioni dell’unico whisky gallese; il The Macallan con l’European Brand Ambassador, Nicola Risk e il Nikka Japanese Whisky. Ma anche la masterclass sul Cognac Courvoisier con la Global Brand Ambassador e la presentazione da parte di uno degli autori, Davide Terziotti, del libro "My Name is Whisky”, a cura di MBookInternational, volume interamente dedicato al Single Malt Scotch Whisky e ad alcuni dei suoi protagonisti.

All’interno del salone sarà allestito uno spazio dedicato alle bottiglie vintage e rare portate da un collezionista e amatore del settore. In occasione del Festival è stato anche presentato come ogni anno il nuovo imbottigliamento ufficiale in serie limitata di Roma Whisky Festival. Roma Whisky Festival by Spirit of Scotland nasce nel 2012 grazie alla passione per gli eventi di uno dei due fondatori, Andrea Fofi e per quella del whisky da parte di Rachel Rennie, ma soprattutto per la mancanza a Roma di un evento sul mondo del distillato. La compagine si è allargata con l’arrivo di Pino Perrone, Emiliano Capobianco e Andrea Franco e la manifestazione è cresciuta in modo esponenziale, al punto tale da poter essere annoverata tra i Festival internazionali di maggior rilievo.

"In questi sette anni – sottolinea Andrea Fofi - sono stati tanti i cambiamenti e di pari passo la crescita della manifestazione, che ad oggi è considerata tra le più importanti a livello internazionale, con oltre 50 aziende partecipanti, oltre 1500 etichette in degustazione, brand provenienti da tutto il mondo e guest di livello internazionale che hanno animato la due giorni con masterclass, seminari mixology, talk tutti ad alto contenuto alcolico (responsabile). In considerazione di questa importante crescita si è reso necessario, a causa del numero sempre più crescente di brand, aziende e distillerie non scozzesi che prendono parte al Festival, il cambiamento di denominazione della manifestazione in Roma Whisky Festival".

