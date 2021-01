Bologna saluta il 2021 con il corto animato di Chiara Rapaccini, sulle note di Lucio Dalla

Bologna non rinuncia alla storica tradizione del ‘Vecchione’ che da quasi 100 anni brucia in Piazza Maggiore per salutare il vecchio anno e dare il benvenuto al nuovo: ma quest’anno la tradizione si veste di digitale e il vecchione porta la firma di Chiara Rapaccini, in arte RAP, che ha regalato alla città un corto animato d’autore. Sullo sfondo di una Bologna stilizzata e sognante, con i suoi simboli e le sue architetture, dai Portici a San Luca a San Petronio un rider solitario percorre le strade deserte nella notte di Capodanno. Dietro alle finestre delle case scorrono immagini della nuova quotidianità cui questo anno ci ha abituati, tra videochiamate agli amori lontani, la noia di giornate spesso uguali, l’incertezza che entra nei salotti illuminati dalle tv che trasmettono i notiziari. E dalle finestre cadono le parole di cui disfarsi, che il rider raccoglie nel suo portapacchi per farne un falò in Piazza, bruciando il vecchio per lasciare spazio alla speranza di un nuovo anno che possa finalmente restituirci la vita di prima. Ad accompagnare l’animazione, contribuendo in maniera essenziale all’alto tasso di emozionalità del video, sono le note di “Futura” di Lucio Dalla, brano che nel 2020 ha compiuto 40 anni, utilizzato grazie alla preziosa collaborazione di Fondazione Lucio Dalla, Universal Music Publishing Ricordi Srl, Emi Music Publishing Italia Srl e Sony Music Entertainment Italy spa.

Ecco il video:



La RAP è anche testimonial della campagna di solidarietà con l’iniziativa di crowdfunding “Capodanno del cuore” attiva sulla piattaforma ideaginger.it a favore di Ageop Ricerca e Piccoli Grandi Cuori Onlus, per supportare l’impegno che durante la pandemia queste due realtà hanno dovuto sostenere per poter continuare lavorare in sicurezza con i piccoli pazienti oncologici e cardiopatici. Chi contribuisce, versando anche una piccola cifra, riceve in cambio originali ricompense in stile RAP in edizione limitata ed esclusiva: mascherine, magneti, quaderni, shopper, fino ai bozzetti inediti della campagna Capodanno 2021, prodotti in serie numerata e autografati dall’artista, un pezzo da collezione per i suoi tanti estimatori.

“Il corto è un omaggio a Bologna, ma parla in realtà a tutti noi: racconta sentimenti che mai come oggi possiamo definire universali. – spiega l’artista Chiara Rapaccini –. Desideravo regalare ai bolognesi una fine d’anno leggera e fiduciosa nel futuro, con ironia ma nel rispetto di questi tempi così difficili. Spero che il video piaccia e sia un augurio di speranza”.

Il video della RAP ha animato il capodanno Bolognese, trasmesso in streaming sul sito e sul canale YouTube del Comune di Bologna, insieme all’omaggio della Cineteca di Bologna e al Concerto a porte chiuse dell’Orchestra e Coro del Teatro Comunale della città, con un programma ricco di celebri brani, da Puccini a Mozart, da Rossini a Mendelssohn.

Tutte le informazioni del Capodanno di Bologna 2021 su: comune.bologna.it bolognagendacultura.it