Si tiene venerdì 16 febbraio dalle ore 18:00 presso Fruttà in Via Camillo Benso di Cavour, a Bracciano (Roma) la presentazione del libro “Hijo de Puta – La parabola di un legionario”, scritto dalla giornalista Orietta Cicchinelli (responsabile del servizio Cultura e Spettacoli del free press Metro) e pubblicato dalla MGC Edizioni. La presentazione sarà moderata da Monia Guredda.

“Hijo de Puta” è l’incredibile storia di Giovanni, romano, figlio di carabiniere, che da contrabbandiere diventa maitre d’hotel, poi sposa la sorella di un capo clan napoletano, poi fugge in Spagna e si arruola nella Legione Straniera, il Tercio, e poi… E poi venite ad ascoltare la storia direttamente da chi l’ha scritta, Orietta Cicchinelli, e da chi l’ha vissuta, ovvero Giovanni, che sarà presente all’incontro, e da chi l’ha fortemente voluta, l’ingegnere Tony Lupetti. La presentazione è voluta e realizzata da Fruttà, nell’ambito del progetto “La cultura tra le colture”, ma è resa possibile dalla collaborazione con due importanti partners: – La Delfino S.r.l. che da sempre opera in sinergia con altre realtà del territorio, al fine di recuperare e valorizzare terreni abbandonati, e ripristinare aree d’interesse archeologico. In un’ottica di collaborazione con altre realtà, la Delfino svolge anche un ruolo di rappresentanza per aziende più piccole, strumento importante per crescere e “fare sistema” dando importanza al valore delle cose e delle persone e per rendere unico il territorio del Lago di Bracciano. – L’Associazione Culturale no profit L’Agone Nuovo che da 25 anni narra la vita del territorio tramite il mensile cartaceo ed il sito costantemente aggiornato e che ha come mission quella di promuovere le eccellenze del territorio Sabatino, dedicando particolare attenzione alle attività culturali ed alle iniziative promosse dai giovani per i giovani, al fine di creare una rete che possa generare collaborazione, lavoro e prospettive per il futuro. Unire la conoscenza, la lettura di un buon libro, con la degustazione di buon cibo. Un progetto creato, voluto e portato avanti nei punti vendita della Società dal direttore Marketing Gianluigi De Benedittis

Una bella chiacchierata e una gustosa centrifuga di frutta!

Questo evento è organizzato da Fruttà