Bud Spencer Museum: a Berlino da giugno 2021

Arrivano anche delle buone notizie dal settore della cultura e dell’intrattenimento: nel prossimo mese di giugno, a 5 anni esatti dalla scomparsa dell’indimenticabile Carlo Pedersoli (in arte Bud Spencer), aprirà nel cuore di Berlino il Bud Spencer Museum, che ospiterà un’esclusiva mostra sulla vita e le opere del tanto amato attore.

La famiglia Pedersoli rende omaggio al proprio marito, padre e nonno, scomparso nel 2016 all’età di 86 anni, con una esposizione curata con amore e affetto. Centinaia di pezzi unici della vita privata dell’attore Carlo Pedersoli e della carriera cinematografica del suo alter ego Bud Spencer saranno esposti per un anno negli esclusivi spazi del palazzo Römischer Hof sul centralissimo boulevard Unter den Linden. L’esposizione avrebbe dovuto avere luogo già nell’estate del 2020 ma, a causa della pandemia di coronavirus, è stato necessario rinviarne l’apertura.

Su un totale di 500 m² la famiglia del compianto Carlo Pedersoli esporrà tante foto inedite, le locandine storiche dei suoi film più famosi, i veri costumi di scena e innumerevoli cimeli usati per le riprese. Saranno in mostra anche una VW Buggy rossa e gialla, una Ford Escort MK1 restaurata dal film „...altrimenti ci arrabbiamo“, il celebre camioncino dei gelati e il flipper di „Pari e dispari“ oltre ad alcune riproduzioni a dimensioni naturali dell’indimenticabile Bud.

Anche gli aspetti meno noti del multitalento italiano verranno raccontati dalla mostra, perché Carlo Pedersoli (1929 - †2016) non era solo Bud Spencer. È stato anche inventore, produttore, cantante, compositore, produttore musicale, scrittore, pilota, fondatore della compagnia aerea Mistral Air e, in giovane età, anche un nuotatore e campione di pallanuoto di fama mondiale, indossando per molti anni i colori della nazionale italiana. Dal 1947 al 1957 il giovane Carlo ha dominato le sezioni rana e stile libero come campione italiano e ha partecipato alle Olimpiadi del 1952 e del 1956. Una sezione separata della mostra sarà dedicata alla carriera di Pedersoli nel nuoto: foto, medaglie, coppe e l’accappatoio olimpico originale potranno essere ammirati dai visitatori del museo.

Oltre alla ricca e affascinante mostra il museo proporrà anche un coinvolgente programma di intrattenimento. Nel piccolo cinema „Bud’s Cine-Lounge“ dal fascino anni ’70, installato all’interno del museo, sarà possibile vedere documentari su e con Carlo Pedersoli, tanto materiale inedito interessante e scene cult dai più famosi film di Bud Spencer e Terence Hill.

Vari fotopoint e attrazioni interattive regaleranno al pubblico indimenticabili momenti di puro divertimento. E per mangiare in pieno stile Bud Spencer e aggiudicarsi l’equipaggiamento completo da vero fan, il Wild West Museum Saloon offrirà un’ampia scelta di piatti prelibati, innumerevoli articoli per i fan e straordinari gadget.

Römischer Hof è un edificio storico di Berlino. È stato costruito nel 1865 e ha ospitato il lussuoso Hotel Rom fino al 1910. Si trova a pochi minuti a piedi dalla Porta di Brandeburgo ed è stato uno degli edifici più rinomati del suo tempo. Fino alla seconda guerra mondiale venne utilizzato principalmente come edificio per uffici. Pesantemente danneggiato dai bombardamenti, negli ultimi anni è stato ampiamente ristrutturato nel massimo rispetto dell’originale e offre ora spazi di prim’ordine per esposizioni e grandi eventi. L’edificio ospita anche la sede europea di Spotify AB.

Il progetto di onorare la figura di Bud Spencer con una esposizione museale è stata ideato dalla famiglia Pedersoli ed è stato presentato per la prima volta alla fine del 2019 nella esclusiva cornice del Palazzo Reale di Napoli con la prestigiosa collaborazione di Istituto Luce-Cinecittà, diventando in pochi giorni una vera e propria attrazione per fan entusiasti e molti curiosi da tutto il mondo. Per l‘edizione berlinese l’esposizione verrà rielaborata, ripensata e trasformata in una grande festa per Bud Spencer con spettacoli e ospiti internazionali. Ad esempio ogni venerdì e sabato si terranno eventi speciali nelle sale espositive e nel cinema interno al museo.

Giuseppe Pedersoli, primogenito di Carlo Pedersoli: "Noi come famiglia siamo molto contenti che, dopo la prima a Napoli, la mostra sarà presentata a Berlino. Il fatto che la mostra abbia la sua sede temporanea in un edificio chiamato „Römischer Hof“ - ossia “Corte romana“ - è naturalmente qualcosa che a noi romani piace particolarmente. Mio padre Bud Spencer aveva un legame molto forte con la Germania. Berlino era come una seconda casa per lui e qui aveva ottimi amici come i distributori della Tobis Film o il produttore Horst Wendlandt della Rialto Film".

Matteo Luschi, direttore del museo: "Bud Spencer ha realizzato qualcosa di straordinario per il cinema europeo ed è questo che vogliamo raccontare e sottolineare con la mostra. Siamo molto grati alla famiglia Pedersoli e a tutti i nostri sostenitori per averci permesso di rendere omaggio anche a Berlino al grande personaggio cult. Siamo sicuri che la comunità internazionale dei fan di Bud Spencer non si lascerà sfuggire questa occasione memorabile per celebrale il nostro idolo".

Bud Spencer Museum

Piedone a Berlino

Römischer Hof, Unter den Linden 10, 10117 Berlin

Aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 20

Biglietti: adulti 12,00 €, ridotto 10,00 €, bambini 8,00 €

Tutte le info e i biglietti sono disponibili al sito:

www.budspencer-museum.com