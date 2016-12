Lo spettacolo "Buena Onda" in tournée a Roma è un’esplosione e un mix di teatro/canzone, in cui la musica non solo accompagna le storie dei protagonisti, ma le definisce donando colori e identità precise a seconda sia del mood che della tipologia di narrazione in atto.

Lo spettacolo diretto da Valter Lupo, che vede protagonisti Rocco Paoaleo e Giovanni Esposito, alterna scene degne della commedia italiana, all’improvvisazione musicali e addirittura a momenti di vero e proprio avanspettacolo.

La location è una nave da crociera, microcosmo in cui molte vite si avvicendano delineando il racconto che prende forma lentamente, fino a comporre un quadro ricco ma omogeneo delle biografie di personaggi in preda a crisi identitarie tra cui spiccano: il comandante della nave, Chiaramonte, (Giovanni Esposito) che vorrebbe essere un artista, e Gegè Cristofari (Rocco Papaleo) il vero musicista, è invece alla continua ricerca del senso poetico della vita.

La magia del palcoscenico si materializza attraverso una nave, in cui l’equipaggio interagisce con il pubblico in sala/della crociera, solo nel momento in cui si accendono i riflettori della sala da ballo e si esibiscono Gli Incompresi, la band guidata de Gegè, al contrario tutto torna ad oscurarsi quando provano i loro pezzi jazz troppo "strani", come dice Chiaramonte, per essere capiti da tutti e sopratutto per divertire.

Lo spettacolo è un alternarsi di pezzi jazz eseguiti da musicisti molto validi a monologhi dei personaggi che inaspettatamente scavano nel loro passato, riuscendo comunque a comunicare le loro provenienze e esistenze attraverso un adattamento drammaturgico in cui l’empatia dei personaggi diventa una metafora del teatro stesso: personaggi agli antipodi si incontra e si compenetrano confermando le eccezioni alle regole del palcoscenico.

Esilarante il finale con un "coup de thêatre" all’uopo: un incendio a bordo; ma nulla è perduto e tutti si salveranno perché come cita uno degli attori: " Il teatro è inaffondabile e galleggia sulle storie che racconta".

Spettacolo divertente, mai superficiale e sempre ironico, elegante nelle scelte più disparate senza mai scadere nel volgare, ricco di talenti che si alternano senza sosta e ci donano momenti di puro spettacolo.

Esilarante la chiusura con la partecipazione in piedi del pubblico al bis della "foca" con tanto di passo pinguinato, perché in verita come dice Rocco Papaleo: " Rendersi buffi ti sgrossa" .