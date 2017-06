Cafiero: svelata la cover dell’album, espressione di purezza creativa e omaggio alla musica rock

Sarà pubblicato a settembre l’album d’esordio di Cafiero. L’artista ha reso nota, attraverso i propri profili social, la copertina del suo omonimo progetto cantautorale, "Cafiero", realizzata da Daniele Pratolini. Il musicista ha scelto l’immagine di un bambino che ha tra le mani una chitarra proprio per esprimere l’amore viscerale che nutre per la musica sin dai primi anni di vita e la purezza della creatività libera da ogni pregiudizio. Un omaggio alla musica rock degli anni ’60 e ‘70 quando il genere usurpa un’ondata rinnovatrice ed, evolvendosi, ingloba svariate culture e stili musicali. Non a caso la grafica colorata sul corpo del fanciullo richiama il fenomeno hippie che diede vita al flower power. I colori agiscono sull’anima attraverso i sensi come la musica.

L’album, prodotto da Andrea Tripodi, attesta la spiccata sensibilità nella stesura dei testi e la creatività compositiva dell’artista, eletto nel 2015 “miglior chitarrista dell’anno” in occasione del concorso #nuovoMEI. L’esperienza live acquisita nel corso degli anni, non solo in Italia ma anche in Europa e in America, la collaborazione con personaggi illustri del panorama artistico italiano (Gianluca Grignani, Nek, Eros Ramazzotti, Tiromancino, ecc.) ha indotto Cafiero a dar vita ad un lavoro discografico singolare che racchiude canzoni dall’impatto immediato.

CHI E’ CAFIERO _ Cafiero, all’anagrafe Salvatore Cafiero, musicista, cantautore e produttore, di origine salentina, a soli 18 anni vanta già numerose esperienze musicali e collaborazioni con svariati gruppi. Terminati gli studi decide di intraprendere l’attività di musicista professionista lavorando con band principalmente blues. A 20 anni si dirige negli Stati Uniti dove prende parte a diversi progetti e, tornato in Italia, forma i Super Reverb, una delle realtà salentine più apprezzate. Nel 2005 esce il primo cd della band dal titolo "Solo Rock’n’Roll" a cui segue un tour in Austria e in Svizzera, sui palchi dei più grandi Festival blues europei. Dopo anni di live e collaborazioni varie, a fine 2011, per ampliare la propria creatività oltre le barriere stilistiche di una band, Salvatore intraprende ufficialmente la sua attività da solista con il nome "Cafiero" e produce dei brani con un mix di strumenti spartani e vintage registrando in maniera volutamente easy, istintiva, suonando ogni strumento. Nel luglio 2010 si occupa della produzione artistica del secondo album dei Super Reverb dal titolo "Fino alla luna" e nel 2011 entra a far parte della band di Dolcenera. Il 2013 si apre con una breve collaborazione con Emma e dal mese di agosto dello stesso anno è impegnato come chitarrista nell’intenso tour estivo di Gianluca Grignani. Successivamente, a partire da novembre, tiene una serie di show live negli Stati Uniti. Conclusa l’entusiasmante esperienza, ritorna in Italia e dà vita al progetto "Suck my Blues" di cui è produttore/autore/cantante e chitarrista di brani inediti (blues, rock e funk) in lingua inglese. Tale progetto è accompagnato da un Ep omonimo che rimane per mesi nella top 20 di Itunes dei dischi rock più venduti con grande riscontro della critica specializzata. Dal 2014 è membro della band di Gianluca Grignani e, allo stesso tempo, intraprende una collaborazione con Eros Ramazzotti. Il 1 settembre 2015 viene eletto "miglior chitarrista dell’anno" al concorso indetto dal "MEI" e, successivamente, collabora anche con i Tiromancino e Nek.