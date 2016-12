Calcata Film Festival: lezioni di cinema e proiezioni fino al 31 dicembre

Applausi e consensi al Calcata Film Festival: l’evoluzione della Settima Arte per le due interessanti lezioni di cinema che si sono tenute negli scorsi giorni e che hanno avuto un grande riscontro da parte del pubblico. Sala gremita per la prima “Come si realizza un film” tenuta dal regista e critico del cinema Claver Salizzato. Grande successo anche per la seconda dal titolo “Cinema e Web” che è stata introdotta da Franco Mariotti e coordinata da Francesca Piggianelli alla presenza dei registi e produttori delle web series: “Fired” di Federico Malafronte, “Sottomessa” di Kassim Yassin Saleh e “La Spes” di Susy Laude (unici protagonisti non presenti poichè ad Asti a ritirare un premio).

Si è conclusa con grande emozione anche la bellissima retrospettiva dedicata a Stefania Sandrelli che ha visto la proiezione di alcuni film storici da lei interpretati: “Sedotta e abbandonata” di Pietro Germi, “La famiglia” di Ettore Scola” e “La donna della mia vita” di Luca Lucini.

Il Calcata Film Festival proseguirà fino al 31 dicembre con due interessanti Mostre presso la Sede Parco Valle del Treja a Calcata Vecchia :“Dal Pre-Cinema ai nostri giorni: Attrezzature degli anni ’30 e la Mostra fotografica dedicata ad Anna Magnani.

Il prossimo 21 dicembre Calcata Film Festival: L’evoluzione della Settima Arte proiezione speciale del film “Ho amici in paradiso” di Fabrizio Maria Cortese.

L’appuntamento, in collaborazione con l’Ufficio Cultura del Comune di Civita Castellana, CiviTONICA, la cooperativa “Il Pungiglione” e grazie alla preziosa collaborazione del regista Fabrizio Maria Cortese, avrà luogo presso il Centro Socio Educativo “Rosa Merlini Frezza” e Casa Famiglia “L’abbraccio di Arianna” di Civita Castellana, e vedrà la partecipazione del regista e degli attori dell’Istituto Don Guanella di Roma.

Giunto alla sua II edizione, il Calcata Film Festival: l’evoluzione della Settima Arte, è un evento dedicato alla promozione del cinema di ieri e di oggi con una particolare attenzione alla formazione dei futuri filmaker. La Rassegna è promossa da AmaRcorD Associazione Culturale, con il contributo della Regione Lazio - Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili, con il patrocinio del Comune di Calcata e del Parco Valle del Treja, e la collaborazione dell’Associazione Culturale Il Granarone e della Cineteca Lucana.