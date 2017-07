Dentro il perimetro di una terrazza di fine anni ‘30, sotto un cielo buio e avvolgente, misteriosi personaggi attraversano il grande schermo, affiorano dalle tavole di un fumetto, entrano in azione nella realtà parallela dei videogames. Prima di tornare tra le pagine dei romanzi e nelle trame delle tele, alle luci e alle ombre che si compongono negli scatti fotografici. Indizi noir che si affastellano nelle notti di una cittadina, finora tranquilla, nel cuore del Molise.

E’ Kiss Me Deadly, la kermesse multiforme sul noir che dal 21 al 26 agosto 2017 animerà le serate di Campobasso. Un evento da vivere come un’indagine.

L’esperienza giunge alla terza edizione grazie alle conferme ricevute da presenze e gradimento. Occasione ideale per consolidare l’identità della manifestazione e conferire all’evento un respiro più ampio. KMD è organizzata dal Collettivo dell’Associazione Musicale Thelonious Monk in collaborazione con la Fondazione Molise Cultura – istituzione culturale partecipata dalla Regione Molise, e con il patrocinio di Lucca Comics & Games.

I temi della manifestazione sono tutti racchiusi in una grande “scatola nera”: cinema, arte contemporanea, incontri con scrittori ed esperti del genere, workshop su fumetti e videogames.

CINEMA:

Dark Nights 3 | nuovi sguardi sul film noir Il nuovo tour nelle Notti Oscure di KMD parte dall’Argentina degli anni ’80, lambisce il quartiere residenziale londinese di Canonbury, prosegue tra i paesaggi aspri e innevati dell’Islanda e le calde spiagge della Costa Azzurra, attraversa Madrid e i boschi dell’Oregon per approdare, infine, alle plumbee atmosfere della provincia belga. La banalità del delitto è il sottotitolo delle Dark Nights 2017: sabbie mobili esistenziali in cui neppure il lavoro, lo status sociale faticosamente acquisito e la famiglia sono più in grado di offrire l’appiglio a cui ancorarsi per salvarsi dal baratro. Un mondo senza sicurezze che non è poi così difficile da riconoscere. In cartellone: 8 film di cui 6 inediti in Italia, provenienti da Argentina, Spagna, USA, Francia fino alla Finlandia. KMD Doc | Hitchcock/Truffaut

Nel quarantennale dell’uscita Italia del più straordinario libro di cinema di tutti i tempi: Il cinema secondo Alfred Hitchcock, KMD presenta HITCHCOCK/TRUFFAUT, il documentario di Kent Jones che ricostruisce la famosa intervista di Francois Truffaut al maestro del brivido con materiali inediti e contribuiti di registi come Martin Scorsese, Wes Anderson, David Fincher, Richard Linklater, Paul Schrader.

INCONTRI SUL NOIR:

LETTERATURA | Tra le Pagine Scure

Ecco tutti gli ospiti che incontreranno il pubblico di KMD:

Giampaolo Simi, Premio “Scerbanenco” 2015, è l’autore del nuovo libro LA RAGAZZA SBAGLIATA, attualmente nella top ten della narrativa italiana: un giallo serrato ambientato in Versilia, scenario perfetto per un crimine che solo apparentemente ha, nella sua crudeltà, dell’ordinario (Sellerio). Simi è stato anche sceneggiatore della fiction RIS e del tv movie LUCE DEL NORD, diretto da Stefano Sollima e ispirato a un suo racconto.

Patrizia Morlacchi, autrice del libro HANNO AMMAZZATO IL GUERCIO. Ispirato a un fatto di cronaca, il noir della Morlacchi è ambientato in Molise e ha come protagonista un commissario molisano. (Italia Noir/La Biblioteca di Repubblica-L’Espresso).

Stefano Brusadelli, l’autore del libro GLI AMICI DEL VENERDI’ ci racconta il suo ultimo romanzo, un noir inconsueto che ha per protagonisti degli anziani alle prese con misteriosi delitti in una Capitale ormai allo sfacelo (Mondadori).

Massimo Blasi parlerà di QUEL CHE E’ DI CESARE, giallo ambientato nell’Antica Roma, scritto insieme a Laura Zadra (Pesci rossi-goWare). A condurre la conversazione sarà Carlo Modesti Pauer con la partecipazione di Cecilia Ricci, docente di Storia Romana. Incontro realizzato in collaborazione con Suspense – libreria del giallo di Roma.

CONTAMINAZIONI DI GENERE

Grande novità 2017 è il patrocinio di Lucca Comics & Games, uno dei maggiori eventi transmediali del mondo. Curatore delle sezioni Fumetti/Videogames è Andrea Fornasiero, uno dei massimi esperti italiani di serialità, critico di fumetti e cultore di videogames.

NOIR A FUMETTI | Come illustrare il “crime”

Dopo il successo dello scorso anno con l’incontro con Alessandro Bilotta, KMD torna “sul luogo del delitto” organizzando due workshop con Paolo Bacilieri e Lorenzo Palloni, tra i migliori autori e disegnatori della scena italiana del fumetto, che converseranno anche il nostro pubblico nello spazio serale “Incontri sul il Noir”. Una panoramica su storytelling e tecniche del medium fumetto declinate ad una narrazione di genere, con l’obiettivo di fornire ai partecipanti le conoscenze ed i mezzi necessari per iniziare a raccontare le proprie storie. VIDEOGAMES | Giochi in nero

Novità assoluta lo spazio dedicato ai Videogames, mondo che ha da sempre manifestato una predilezione per il genere crime, che del resto si coniuga perfettamente sia ai rompicapi enigmistici grazie al filone investigativo, sia all’azione più scatenata nei racconti di criminalità strada e imperi mafiosi. Incontro e workshop con uno dei massimi esperti italiani di video game a tema noir.

PITTURA E FOTOGRAFIA| Rendezvous in Black

Sergio Ceccotti: un percorso espositivo dedicato alle atmosfere noir attraverso i quadri del grande maestro definito "artigiano dell’enigma" e "detective della quotidianità”. Conversazione con l’artista nell’ambito degli “Incontri sul noir”.

Ray Tarantino: una serie di video-proiezioni con gli scatti che Tarantino ha realizzato ispirandosi alle suggestioni di KMD. Fotografo noto a livello internazionale le cui immagini sono apparse su “The New York Times”, “The Guardian” e “Rolling Stone”.

SONORIZZAZIONI DAL VIVO| Black notes

Nuovo appuntamento tra suoni e fotogrammi per raccontare strani noir che assomigliano ai sogni.

BANG BANG Bar

Come in ogni manifestazione che si rispetti, non poteva mancare anche in questa edizione lo spazio gourmet, con proposte rigorosamente a tema.

