Canale 5, 16 settembre: Le Storie di MELAVERDE ritorna nelle Marche tra pesca a Fano ed allevamenti e formaggi nell’entroterra

DOMENICA 16 SETTEMBRE SU CANALE 5 ORE 11 EDOARDO RASPELLI CON "LE STORIE DI MELAVERDE" NELLE MARCHE TRA PESCA ALLEVAMENTI E FORMAGGI

Avete mai fatto caso che le Marche sono l’unica regione italiana con il nome " al plurale"? Questa caratteristica unica del nome, ci fa capire che ci troviamo in un territorio che per la sua conformazione, ma soprattutto per ragioni storiche, da sempre è caratterizzato da una grande diversità, che si ritrova poi nelle tante tradizioni che sono alla base della sua economia agricola. Si passa dalle coste adriatiche, dove la pesca è ancora una voce importante, alle colline dell’entroterra, fino alle montagne dell’appennino Umbro Marchigiano, dove fioriscono tante attività di allevamento e agricoltura. Tante anime diverse che danno vita a tanti prodotti diversi; le Marche sono una delle regioni italiane con più prodotti tradizionali riconosciuti. In questa parte de Le Storie di Melaverde si partirà di nuovo dal mare, con i suoi tipici trabucchi da pesca, per andare poi a riscoprire le realtà agricole dell’entroterra, con allevamenti di vacche di razza Marchigiana, stalle con vacche da latte e pecore con il latte delle quali si producono formaggi che hanno ottenuto la DOP europea, come la Casciotta di Urbino e il Formaggio di Fossa di Sogliano.