Cannes 2018 - I premi

Palma d’Oro:

Shoplifters di Kore-Eda Hirokazu

Palma d’oro Speciale:

Le livre d’image di Jean-Luc Godard

Gran Premio:

Blackkklansman di Spike Lee

Premio alla Regia:

Pawel Pawlikowski per Cold War

Premio della Giuria :

Capharnaum (Capernaum) di Nadine Labaki

Premio alla Sceneggiatura (ex-aequo):

Alice Rohrwacher per Lazzaro felice e

Nader Saeiav & Jafar Panahi per Three Faces

Premio per l’Interpretazione Femminile:

Samal Yeslyamova per Ayka

Premio per l’Interpretazione Maschile:

Marcello Fonte per Dogman

Camera d’Or per la miglior Opera Prima:

Girl, di Lukas Dhont

Palma d’Oro per il miglior cortometraggio:

ALL THESE CREATURES (TOUTES CES CRÉATURES), di Charles Williams

Menzione speciale a: YAN BIAN SHAO NIAN (ON THE BORDER), di Wei Shujun

Vincitori Un Certain Regard Festival di Cannes 2018

Gran Premio: Border, Ali Abbasi

Miglior Regista: Donbass, Sergei Loznitsa

Premio Miglior interpretazione maschile: Victor Polster, Girl

Sceneggiatura: Sofia, Meryem Benm’Barek

Miglior Sonoro: Border

Premio Speciale della Giuria: The Dead and the Others, João Salaviza e Renée Nader Messora