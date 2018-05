Successo al Marchè du Film del Festival di Cannes dell’anteprima mondiale del film “Mission Possible”. Sul red carpet i protagonisti John Savage, Blanca Blanco e Vincenzo Bocciarelli, reduci dalle riprese del film “The dog of Christmas” sempre prodotto dalla Movie On di Pinocci, gli attori Letizia e Rebecca Pinocci, Tatiana Romanova, Alexander Yankovsky, Arman Derakhshandeh, Antonella Salvucci, e Claudio Pettinari, Rettore dell’Università di Camerino, una delle più antiche nel mondo e il cui Campus è stato tra le incantevoli location del film girato anche a Tolentino, nel Castello della Rancia, e in Costa Azzurra. Al termine della premiere un effervescente cocktail party al quale si aggiunto Pascal Vicedomini, l’attrice russa Agata Gotova .

Il film, genere family adventure, è scritto da Francesco Malavenda ed Enrico Pinocci recentemente premiato con il TMT Entertainment Award come “miglior società di produzione e distribuzione cinematografica nel regno unito” ed è diretto da Bret Roberts, altri interpreti internazionali, James Duval, Chris Coppola e Bret Roberts.

Protagonisti del film un gruppo di ragazzi, un cane Shih Tzu (in realtà sono 30!), un bosco, un veterinario, un capitano di Polizia con la sua squadra e la classica "banda" di cattivi. La storia comincia in un bosco dove dei ragazzi si ritrovano per andare a giocare con il loro inseparabile cane shih tzu di nome Alex… ed è grazie a lui che inizierà per tutti una avventura che non dimenticheranno per tutta la vita!

“Mission Possible” e “The dog of Christmas” verranno distribuiti in 40 paesi del mondo, grazie ad un accordo con la Premiere Entertainment Group, importante società di distribuzione americana.