Cannes 2019 - Tutti i premi

Di seguito tutti i premi di questa edizione del Festival del Cinema di Cannes:

Il film Parasite, di Bong Joon Ho, vince la Palma d’oro del 72/mo festival di Cannes.

Il film Atlantique di Mati Diop vince il Grand Prix.

Antonio Banderas, per Dolor y gloria di Pedro Almodovar, vince il premio come migliore attore.

Emily Beecham, per il film Little Joe di Jessica Hausner, vince il premio come migliore attrice.

I fratelli Jean Pierre e Luc Dardenne, per il film Young Ahmed, vincono il premio per la migliore regia.

II film Les Miserables di Ladj Ly e Bacurau di Kleber Mendonca Filho e Juliano Dornelles vincono ex aequo il Premio della giuria.

Il film Portrait of a Lady on Fire di Celine Sciamma vince il premio per la migliore sceneggiatura.

Al film It Must Be Heaven di Elia Suleiman va la menzione speciale.

Il film Nuestras Madres di Cesar Diaz, dalla Semaine de la Critique, vince il premio Camera d’oro, migliore opera prima.