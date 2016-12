Cannes 69 - Tutti i premi

Di seguito tutti i premi assegnati in questa sessantanovesima edizione del Festival di Cannes.

Palma d’Oro: I, Daniel Blake di Ken Loach

Grand Prix: Juste la Fin du Monde di Xavier Dolan

Miglior regista: Cristian Mungiu per Bacalaureat per Graduation EX AEQUO Olivier Assayas per Personal Shopper

Miglior attore: Shahab Hosseini per Forushande / The Salesman, di Asghar Farhadi

Premio della giuria: American Honey di Andrea Arnold

Miglior attrice: Jaclyn Jose per Ma’ Rosa di Brillante Mendoza

Miglior sceneggiatura: Asghar Farhadi per Forushande / The Salesman

Palma d’Onore: Jean-Pierre Léaud

Caméra d’Or (miglior opera prima): Divines di Houda Benyamina

Miglior cortometraggio – Premio speciale della giuria: A Moça Que Dançou com o Diabo di Joao Paulo Miranda Maria

Miglior cortometraggio – Palma d’Oro: Timecode di Juanjo Gimenez

UN CERTAIN REGARD: The Happiest Day in the Life of Olli Mäki di Juho Kuosmanen

UN CERTAIN REGARD - Premio della Giuria: Harmonium, di Kôju Fukada

UN CERTAIN REGARD - Premio per la Regia: Captain Fantastic di Matt Ross

QUINZAINE DES REALISATEURS: Wolf and Sheep di Shahrbanoo Sadat.

Premio SACD della Quinzaine ai film in lingua francese: L’Effet Aquatique di Solveig Anspac

Premio Europa Cinemas: Mercenaire di Sacha Wolff

SEMAINE DE LA CRITIQUE Grand Prix Nespresso: Mimosasdi Olivier Laxe.

Premio rivelazione France 4: Album di Mehmet Can Mertoğlu

Premio Fondazione Gan: Sophie Dulac per la distribuzione di One Week and a Day di Asaph Polonsky.

Premio SACD della Semaine degli autori francesi: Diamond Island di Davy Chou e Claire Maugendre