Cannes 2017 - Tutti i premi

La giuria del Festival Internazionale del Film di Cannes, presieduta da Pedro Almodovar e composta da Maren Ade, Jessica Chastain, Fan Bingbing, Agnès Jaoui, Park Chan-wood, Will Smith, Paolo Sorrentino, Gabriel Yared ha così espresso il proprio verdetto:

Palma d’Oro per il miglior film:

The Square di Ruben Östlund

Premio del 70esimo anniversario:

Nicole Kidman

Gran Premio:

120 battements par minute di Robin Campillo

Premio alla Regia: Sofia Coppola per The Beguiled

Premio della Giuria: Nelyubov / Loveless di Andrey Zyagintsev

Premio alla Sceneggiatura (ex-aequo): Yorgos Lanthimos e Efthimis Filippu per The Killing of a Sacred Deer

e

Lynne Ramsay per You Were Never Really Here

Premio per l’Interpretazione Femminile:

Diane Kruger per In the Fade

Premio per l’Interpretazione Maschile:

Joaquin Phoenix per You Were Never Really Here

Camera d’Or per la miglior Opera Prima:

Jeune Femme di Léonor Serraille

Palma d’Oro per il miglior cortometraggio:

Xiao Cheng Er Yue di Qiu Yang

Menzione speciale a:

Katto di Tempo Airaksinen

Un certain regard i premi:

La giuria della sezione Un Certain Regard , presieduta da Uma Thurman, ha così distribuito il suo verdetto:

Miglior film

Lerd di Mohammad Rasulof

Miglior Regia

Taylor Sheridan per Wind River

Premio della Giuria

Michel Franco per LE FIGLIE D’APRILE

Premio per la migliore interpretazione:

Jasmine Trinca per Fortunata

Premio per "La poesia e la creatività" a

Mathieu Amalric per Barbara.

Semain de la critique. I premi.

Grand Prix Nespresso

Makala di Emmanuel Gras

Prix Révélation France 4

Gabriel e a Montanha di Fellipe Gamarano Barbosa

Prix Découverte Leica Cine du court métrage

Los Desheredados di Laura Ferrés

Prix Fondation Gan à la Diffusion Gabriel e a Montanha di Fellipe Gamarano Barbosa

Prix SACD

per Ava

Prix Canal+ du court métrage

Najpiekniejsze fajerwerki ever di Aleksandra Terpińska