Cantate, uomini la nostra storia. Omaggio a Dario Fo e Franca Rame. Nobel 1997-2017

A venti anni dal conferimento del premio Nobel, la Direzione Generale per gli Archivi (MiBACT) promuove una serie di manifestazioni in omaggio di Dario Fo e Franca Rame, che si svolgeranno in più tappe, in diverse città italiane.

A Roma, presso la Sala Alessandrina dell’Archivio di Stato (Corso del Rinascimento, 40) sarà inaugurata il prossimo 14 giugno la mostra “Cantate, uomini la vostra storia”, frutto di un laboratorio a cura del MusALab Franca Rame Dario Fo con un gruppo di studentesse dell’Accademia di Belle Arti di Roma del Corso di Allestimento Spazi Espositivi con la prof.ssa Giuliana Stella e del corso di Storia dell’Illustrazione e della Pubblicità, a cura della prof.ssa Alessandra Cigala. Il gruppo di studio è stato coordinato, per l’Accademia, dallo scenografo Andrea Pili e realizzato per la Compagnia Teatrale Fo Rame (C.T.F.R.) da Mariateresa Pizza, Direttrice del MusALab Franca Rame Dario Fo in collaborazione con l’Archivio di Stato di Roma.

Le iniziative MiBACT 2017 in omaggio a Dario Fo e Franca Rame a Roma si sono aperte il 18 febbraio scorso con la presentazione dell’ultimo libro di Dario Fo: Quasi per caso una donna, Cristina di Svezia tenutasi nella medesima sala Alessandrina, con la partecipazione di Jacopo Fo. Il 23 marzo il Ministro Dario Franceschini ha inaugurato una mostra a Palazzo Barberini intitolata “Dario Fo e Franca Rame: il mestiere del narratore” a cura della Compagnia Teatrale Fo Rame (C.T.F.R.). A partire dallo studio della coppia d’arte e della loro opera esposta a Palazzo Barberini e attraverso i documenti d’archivio, in aprile, si è svolto inoltre il workshop con l’Accademia di Belle Arti di Roma in collaborazione con il Museo Archivio Laboratorio MusALab Franca Rame Dario Fo ( www.archivio.francarame.it ).

Il gruppo di studio dell’Accademia di Belle Arti di Roma ha individuato nel discorso illustrato del Nobel la poetica e l’arte della coppia Fo Rame e, dall’analisi di quel discorso in disegni, sintesi di un’arte intesa come impegno, si è elaborato il progetto espositivo Cantate, uomini la vostra storia, visitabile fino al 14 luglio 2017. “L’opera di Dario Fo e Franca Rame va oltre il teatro per farsi arte condivisa in virtù di un impegno e un’attenzione costanti alle tematiche sociali per la difesa dei più deboli. L’attualità delle tematiche da loro trattate è drammaticamente evidente.” Così si legge nella presentazione a cura del gruppo delle allieve dell’Accademia, per il lavoro svolto su Fo e Rame mirato a “porre in risalto anche i modi della loro arte sempre in condivisione con un pubblico di tutte le età e fatto di esperienze e culture differenti. Le pratiche della loro arte vissuta come impegno, mostrano l’originalità nella continua ricerca di innovazione delle forme di comunicazione.”

In data 21 giugno si terrà inoltre l’iniziativa “Festa della Musica”, prevista alle ore 10.00 presso la sala Alessandrina dell’Archivio di Stato di Roma.

