Carmelo Guida: amo la moda e tutto ciò che le gira intorno! Piccoli modelli crescono

I giovani e la moda in Sicilia. In Sicilia come in tante altre regioni d’Italia esiste un settore che interessa maggiormente i "giovani", gli adolescenti: la moda. Attraverso essa i ragazzi tendono di imitare un modello che li rappresenti, seguendo le tendenze fashion del momento. Ma non tutti la seguono per "trovare" un’identità attraverso il proprio idolo, cantante o modello, come spesso accade, molti di loro possiedono una vera e propria passione per la moda!

E’ il caso di Carmelo Guida, siciliano di madre ucraina, 13 anni a luglio che frequenta la seconda media presso l’istituto Pappalardo, Vittoria (Rg) E’ inserito nell’orchestra dello stesso istituto e suona il pianoforte. La sua insegnante è Mara Arestia. Pratica due sport molto impegnativi: lo judo, con il M° Gaetano Spata e il brasiliano Jujutsu con il M° Luca Gravina. Indossare "capi" e calcare passerelle è diventata una priorità per lui, tant’è che ha già sfilato per numerosi atelier e negozi il suo look sbarazzino e disinvolto. Carmelo continuerà a praticare sport, studiare e rincorrere il suo sogno, quello di diventare un veterinario...ma alla "moda" non c’è nulla da fare: non rinuncerà!!

A giorni sarà pronto il suo primo book fotografico professionale, grazie al fotografo Umberto Carcassi, che ha messo a disposizione la sua arte per il giovane modello che ha anche una pagina social Facebook: www.facebook.com/Carmelo-Gui...

Insomma è il caso di dire: Carmelo, comincerà da qui a muovere i primi passi verso una carriera lunga ma che siamo certi gli darà tante soddisfazioni!