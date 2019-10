Castelli Romani Film Fest Internazionale dal 1 al 6 ottobre Grottaferrata,Frascati, Ariccia,Lanuvio

IL CASTELLI ROMANI FILM FEST INTERNAZIONALE, giunto alla sua terza edizione, si terrà dal 1 al 6 ottobre in alcune località dei Castelli Romani: Ariccia, Frascati, Grottaferrata e Lanuvio e continuando, quindi il suo sodalizio con gli enti locali territoriali, ampliando questa collaborazione anche a livello internazionale. Quest’anno infatti tra le collaborazioni attivate dall’organizzazione, ci sarà l’ISTITUTO DI CULTURA BULGARO in Italia, che attraverso una stretta collaborazione ed un attenta analisi e ricerca orientata al cinema dell’Est Europa organizzerà incontri e dibattiti sul tema. Proprio in questi giorni una delegazione guidata da Marco Di Stefano, presidente del festival e dal presidente della Romalazio Film Commission, Luciano Sovena è a Varna in Bulgaria per il festival Golden Rose per attivare rapporti con con la National Film Bulgarian, per uno scambio di film tra i due Festival e promuovere iniziative con produttori per realizzare coproduzioni tra Italia e Bulgaria. Attraverso la collaborazione con AGISCUOLA ,con la Direzione Generale della locale AZIENDA SANITARIA LOCALE e di registi e videomaker professionisti, verranno coinvolti gli studenti dei Castelli Romani in percorsi didattici finalizzati alla realizzazione di cortometraggi sul tema di grande attualità del disagio giovanile e delle tematiche ambientali. I cortometraggi prodotti dagli studenti faranno parte di una rassegna speciale con relativi premi.

Personalità del cinema e della cultura costituiranno la giuria del Festival, il presidente Marcello Foti, direttore centro sperimentale di cinematografia,il direttore della fotografia Blasco Giurato, Sergio Fabi di Cinemotore, Angelo Bassi ,attore e produttore, Fiammetta Fiammeri ,presidente Agiscuola Lazio, Elena Bonelli,attrice e cantante, Paola Favale ,direttore casting, Giulia Bianconi giornalista esperta di cinema. Ai premi ufficiali si affiancheranno premi alla carriera e del pubblico. La madrina del Festival sarà l’attrice e produttrice Maria Grazia Cucinotta. Il programma del Festival si suddivide nelle seguenti sezioni cinematografiche con l’attribuzione dei

seguenti premi:

Concorso lungometraggi e cortometraggio con i seguenti premi:

Premio Miglior Film

Premio Miglio Regia

Premio Miglior Film del Pubblico

Premio Miglior Attore/Attrice protagonista e non protagonista

Premio Miglior Film straniero

I film partecipanti sono stati prodotti dopo il 1 gennaio 2018 e sono stati scelti da un comitato scientifico nominato dalla Fondazione organizzatrice. Per l’apertura di martedì 1 ottobre al cinema Alfellini di Grottaferrata saranno presenti Giorgio Colangeli, Lidia Vitale e il regista Francesco Carnesecchi, per presentare il film LA PARTITA, e di Anna Ferraioli Ravel, Claudio Bigagli e il regista Alessandro Tamburini per il film CI VUOLE UN FISICO.I due film sono opere prime.Le due proiezioni verranno anticipate da due corti.

In occasione del trentesimo anno del Polo Museale di Palazzo Chigi di Ariccia, sarà organizzata in una delle sale del palazzo una rassegna parallela, dove saranno organizzate Tavole Rotonde sulla storia del Palazzo e verranno proiettati alcuni dei numerosi film che hanno visto come prestigiosa location gli interni di Palazzo Chigi, come ad esempio “Il Gattopardo” di Luchino Visconti, “Prove di orchestra” di Federico Fellini e “L’Avaro” di Tonino Cervi.

Quest’anno il Festival rinnova la collaborazione e il sostegno con la ROMALAZIO FILM COMMISSION e della REGIONE LAZIO.

Direttore artistico del Festival è ANTONIO FLAMINI, affiancato da un comitato scientifico presieduto dall’avv. FLAVIO DE LUCA, già presidente dell’ISTITUTO LUCE.

L’Organizzazione del Festival è a cura della Fondazione Punto e Virgola, presieduta da Marco di Stefano che ha come obiettivo riportare il grande cinema , le anteprime cinematografiche nella meravigliosa cornice dei Castelli Romani. Una Proiezione Speciale di un film in concorso si svolgerà presso l’auditorium del Polo Ospedaliero INI di Grottaferrata, dove i pazienti ricoverati potranno passare una piacevole serata con il cinema e contribuire con il loro giudizio ai premi del pubblico del Festival. Nel corso del Festival ampio spazio si darà alle visite guidate dei prestigiosi poli museali delle città coinvolte, con serate di gala alla presenza degli artisti protagonisti dei film in concorso.

INFO Fondazione Punto e Virgola :segreteria@fondazionepuntoevirgola.it -

www.filmfestivalcastelliromani.it