Castello di Santa Severa, 22 settembre: terza tappa dell’International Tour Film Fest

L’Associazione degli insegnanti di Scienze giuridiche ed economiche (APIDGE) e International Tour Film Festival (ITFF), d’intesa con l’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Santa Marinella, sotto l’egida della Regione Lazio, presentano: “A lezione di Costituzione”, una manifestazione di festa, di riflessione e di proposta dedicata a quanti credono nel ruolo decisivo della Carta Costituzionale nel mondo dell’Istruzione e della Cultura in Italia e in Europa. Un evento che intende definire la specificità e il ruolo centrale in tutti i curricoli scolastici di una Disciplina che sia fondata sullo studio e l’apprendimento dei principi, delle regole e del sistema delle Istituzioni su cui si poggia la vita democratica del nostro Paese e dell’Unione Europea.

“A lezione di Costituzione" è anche l’occasione per rilanciare il dibattito in tema di pieno riconoscimento del valore sociale delle Scienze giuridiche ed economiche in tutte le scuole, valorizzandone la specificità in tutti i percorsi didattici della Scuola secondaria in Italia, ma anche l’imprescindibilità nello studio dei più piccini.

La settima edizione dell’International Tour Film Festival di Civitavecchia fornisce in tal caso una perfetta cornice per l’evento. Quest’anno infatti la prestigiosa manifestazione cinematografica, patrocinata da Ministero per i Beni e le Attività culturali, Ministero degli Esteri e Regione Lazio, ha dedicato, d’intesa con APIDGE, un’intera sezione artistico culturale, con premi e riconoscimenti speciali, alle celebrazioni dei 70 anni della Costituzione italiana.

Il progetto "A lezione di Costituzione" dunque non solo è coerente con i temi dell’ITFF, ma costituirà un momento di approfondimento e arricchimento di tutta la manifestazione che si articolerà in due giornate:

Sabato 22 settembre 2018, alle ore 16, nella sala Refettorio del Castello di Santa Severa, lungo la costa tirrenica a nord di Roma, si terrà il Workshop “COMUNICARE LA COSTITUZIONE” attraverso i canali dell’editoria e dei media. Nell’occasione verrà assegnato un riconoscimento speciale agli Autori che si sono particolarmente distinti per diffondere la conoscenza della Costituzione. In questo convegno saranno coinvolte testate giornalistiche specializzate in ambito scolastico e alcuni Autori di saggi in tema di diritti costituzionalmente tutelati, al fine di promuovere un’efficace comunicazione dei principi e dei valori della Costituzione proprio alla conclusione delle celebrazioni per il settantesimo anniversario della sua promulgazione.

Sabato 6 ottobre 2018, alle ore 11, nella Cittadella della Musica di Civitavecchia, alla presenza di Alte Cariche Istituzionali si terrà il Seminario “La Costituzione a scuola” a cura dell’Associazione degli Insegnanti di Scienze giuridiche ed economiche (APIDGE) ove verranno presentate le proposte normative e didattiche più significative in tema di Cittadinanza e Costituzione.

Nel pomeriggio, negli stessi locali, si svolgerà il Seminario “Le donne della Costituzione” a cura di APIDGE e dell’Associazione “Il grigio e il rosa” ove sarà evidenziato il ruolo decisivo delle Madri della Costituzione.

