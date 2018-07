Cave di tufo di Riano (Roma): XI edizione del Teatro nelle cave

Nei giorni 26, 27, 28, 29 e 30 luglio 2018 si terrà presso le cave di tufo di Riano (Roma) la XI edizione del Teatro nelle Cave.

In occasione della XI edizione del Teatro nelle Cave l’Amministrazione comunale di Riano e la Pro Loco presentano le novità di quest’anno.

La manifestazione, che mantiene l’obiettivo di restituire alle cave il ruolo di centralità valorizzandone l’area attraverso la cultura, continua con le proposte dei talenti locali puntando sulle eccellenze. “La scelta” – dichiara il Sindaco Ermelindo Vetrani – “è stata quella di continuare a lavorare con le imprese locali che già da tempo sostengono questa importante iniziativa, aprendo nello stesso tempo ad altre che ne riconoscono ora l’importanza. Questa XI edizione oltre a innalzare il territorio dal punto di vista della cultura, vuole dare risalto a tutte le eccellenze che portano in alto il nome di Riano facendolo risuonare a livello nazionale e internazionale”.

Il programma ospita cinque serate dove la musica, il teatro, le letture sceniche con Riccardo Bocci, il sentimento, la storia e la passione regaleranno agli spettatori un evento unico, così come unica sarà la serata dedicata ai “Riflessi lunari”, grazie ai telescopi e agli esperti in loco dell’Associazione Culturale Estrellas Y PLanetas di Roma che collabora direttamente con l’Osservatorio astronomico di Roma, e alle “Stelle” ovvero alle eccellenze locali. “Ci sarà, inoltre, la serata di beneficenza” – svela l’Assessore allo sviluppo Economico, Sociale e Culturale Marina Di Pietrantonio – “con Pino Insegno e Roberto Ciufoli. Per quanto riguarda le nuove proposte, stiamo lavorando su un Premio della canzone da portare all’interno del Teatro nelle Cave, mentre, sempre con l’obiettivo di coinvolgere maggiormente la cittadinanza tutta, è stato pubblicato il 1° Concorso fotografico a tema”.

“La scelta di condividere l’organizzazione della manifestazione” – interviene il Presidente della Proloco Orlando Montinaro – “è sicuramente molto impegnativa, ma la soddisfazione di veder crescere l’importanza e la rilevanza del nostro comune nel territorio e il richiamo che lo stesso evento ha sul pubblico proveniente da tutto il circondario, compresa la Capitale, ripaga certamente ogni nostro sforzo”.

Per info e prenotazioni:

cell: 349 4385415

teatronellecave@comune.riano.it

www.teatronellecave.it